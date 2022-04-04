Çocuklar arasında çok popüler! Salgına yol açtığı için tüm ürünleri geri çağırdılar! Dünya genelinde 60’tan fazla çocuk tehlike altında...

KÜÇÜK ÇOCUKLAR ARASINDA ÇOK POPÜLER

FSA yetkilisi Tina Potter, "Özellikle Paskalya yaklaşırken, bu ürünlerin küçük çocuklar arasında popüler olduğunu biliyoruz. Bu nedenle ebeveynleri ve çocukların velilerini, evlerindeki ürünlerin geri çağırmadan etkilenip etkilenmediğini kontrol etmeye çağırıyoruz." dedi.