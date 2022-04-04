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Çocuklar arasında çok popüler! Salgına yol açtığı için tüm ürünleri geri çağırdılar! Dünya genelinde 60'tan fazla çocuk tehlike altında...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.04.2022 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022
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Çocuklar arasında çok popüler! Salgına yol açtığı için tüm ürünleri geri çağırdılar! Dünya genelinde 60’tan fazla çocuk tehlike altında...

İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA) tarafından yapılan açıklamada çikolata firması Ferrero'nun ürettiği Kinder Sürpriz Yumurta ürününün salmonella salgınıyla olası bağlantısı olabileceği için üretilen bazı yumurta partilerini geri çağırdığını duyurdu. Küçük çocuklar arasında oldukça popüler olan üründen etkilenen rlanda, Fransa, Almanya, İsveç ve Hollanda'da 63 çocuk bulunuyor. Peki salmonella salgını nedir? Belirtileri nelerdir? İşte detaylar...

İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA), çikolata firması Ferrero'nun salgınla ilgili soruşturmalar devam ederken önlem olarak bazı yumurta partilerini geri çağırdığını açıkladı.

Geri çağırmanın, "salmonella salgınıyla olası bağlantısı" nedeniyle olduğu ifade edildi.

2 PARTİYİ KAPSIYOR

Etkilenen ürünlerin son kullanma tarihi 11 Temmuz 2022 ve 7 Ekim 2022 arasında olan 2 partiyi kapsadığı belirtildi.

KÜÇÜK ÇOCUKLAR ARASINDA ÇOK POPÜLER

FSA yetkilisi Tina Potter, "Özellikle Paskalya yaklaşırken, bu ürünlerin küçük çocuklar arasında popüler olduğunu biliyoruz. Bu nedenle ebeveynleri ve çocukların velilerini, evlerindeki ürünlerin geri çağırmadan etkilenip etkilenmediğini kontrol etmeye çağırıyoruz." dedi.

"YEMEYİN GERİ GÖNDERİN"

Kinder Sürpriz'i üreten Ferrero şirketi de açıklamasında bu son kullanma tarihlerini içeren ürünlerin yenilmemesi ve geri gönderilmesini istedi.

TOPLAM 63 VAKA BULUNUYOR

İngiltere'de herhangi bir can kaybı görülmezken, toplam 63 vakanın çoğunun 5-6 yaş çocuklardan oluştuğu ifade edildi.

ÇOK SAYIDA ÜLKEDE YAYILDI

İngiltere'nin yanı sıra İrlanda, Fransa, Almanya, İsveç ve Hollanda'da salmonella vakaları görüldüğü ve yumurtaların Belçika'da üretildiği açıklandı.

BELİRTİLERİ NELER?

Salmonellanın belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alıyor. Vakaların çoğunda birkaç gün içinde belirtiler ortadan kalkarken, özellikle küçük yaştakiler ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin zaman zaman hastaneye kaldırılması gerekebiliyor.

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