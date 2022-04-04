Çocuklar arasında çok popüler! Salgına yol açtığı için tüm ürünleri geri çağırdılar! Dünya genelinde 60'tan fazla çocuk tehlike altında...
İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA) tarafından yapılan açıklamada çikolata firması Ferrero'nun ürettiği Kinder Sürpriz Yumurta ürününün salmonella salgınıyla olası bağlantısı olabileceği için üretilen bazı yumurta partilerini geri çağırdığını duyurdu. Küçük çocuklar arasında oldukça popüler olan üründen etkilenen rlanda, Fransa, Almanya, İsveç ve Hollanda'da 63 çocuk bulunuyor. Peki salmonella salgını nedir? Belirtileri nelerdir? İşte detaylar...
2 PARTİYİ KAPSIYOR
Etkilenen ürünlerin son kullanma tarihi 11 Temmuz 2022 ve 7 Ekim 2022 arasında olan 2 partiyi kapsadığı belirtildi.
KÜÇÜK ÇOCUKLAR ARASINDA ÇOK POPÜLER
FSA yetkilisi Tina Potter, "Özellikle Paskalya yaklaşırken, bu ürünlerin küçük çocuklar arasında popüler olduğunu biliyoruz. Bu nedenle ebeveynleri ve çocukların velilerini, evlerindeki ürünlerin geri çağırmadan etkilenip etkilenmediğini kontrol etmeye çağırıyoruz." dedi.
"YEMEYİN GERİ GÖNDERİN"
Kinder Sürpriz'i üreten Ferrero şirketi de açıklamasında bu son kullanma tarihlerini içeren ürünlerin yenilmemesi ve geri gönderilmesini istedi.
TOPLAM 63 VAKA BULUNUYOR
İngiltere'de herhangi bir can kaybı görülmezken, toplam 63 vakanın çoğunun 5-6 yaş çocuklardan oluştuğu ifade edildi.
BELİRTİLERİ NELER?
Salmonellanın belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alıyor. Vakaların çoğunda birkaç gün içinde belirtiler ortadan kalkarken, özellikle küçük yaştakiler ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin zaman zaman hastaneye kaldırılması gerekebiliyor.
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