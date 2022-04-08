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Son dakika: İngiltere'den Ukrayna'ya 100 milyon sterlinlik ek yardım: Starstreak uçaksavar ve 800 tanksavar füzesi...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.04.2022 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022
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Son dakika: İngiltere’den Ukrayna’ya 100 milyon sterlinlik ek yardım: Starstreak uçaksavar ve 800 tanksavar füzesi...

Son dakika... İngiltere Başbakanı Johnson, İngiltere'nin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine Starstreak uçaksavar füzesi ve 800 tanksavar füzesi de dahil olmak üzere toplamda 100 milyon sterlin değerinde ek askeri teçhizat göndereceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u ağırladı.

Görüşmeye dair açıklama yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile beraber İngiltere, Almanya ve müttefik ülkelerin Ukrayna'ya daha fazla yardım sağlaması gerektiği konusunda hemfikiriz" dedi.

Johnson, "Sivillere ayrım gözetmeksizin saldırmak bir savaş suçudur ve Rusya'nın Ukrayna'daki suçları cezasız kalmayacaktır" dedi.

İngiltere Başbakanı Johnson, İngiltere'nin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine Starstreak uçaksavar füzesi ve 800 tanksavar füzesi de dahil olmak üzere toplamda 100 milyon sterlin değerinde ek askeri teçhizat göndereceğini söyledi.

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