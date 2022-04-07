Son dakika: Ukrayna’dan taslak anlaşma! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Bizim için kabul edilemez

BU BİZİM İÇİN KABUL EDİLEMEZ

Sergey Lavrov, "Ukrayna bize taslak anlaşması sundu. Sundukları taslak İstanbul'daki önerilerinden farklı. Ukrayna'nın teklifi, Kırım ve Donbas'ın Putin-Zelenskiy görüşmesinde tartışılması yönünde, bu bizim için kabul edilemez. Rusya, Ukrayna ile müzakerelere devam edecek ve kendi anlaşma taslağını geliştirecek" ifadelerini kullandı.