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Son dakika: Ukrayna'dan taslak anlaşma! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Bizim için kabul edilemez

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.04.2022 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022
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Son dakika: Ukrayna’dan taslak anlaşma! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Bizim için kabul edilemez

Son dakika haberine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Rusya'ya çarşamba günü yeni bir anlaşma taslağı sunduğunu söyledi. "Sundukları taslak İstanbul'daki önerilerinden farklı" diyen Lavrov, “Ukrayna, Kırım ve Donbas'ın Putin ve Zelenksi görüşmesinde ele alınmasını önerdi, bu bizim için kabul edilemez” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Rusya Ukrayna görüşmelerine ilişkin son dakika açıklamasında bulundu.

Ukrayna'nın Çarşamba günü Rusya'ya yeni bir anlaşma taslağı sunduğunu belirten Lavrov, Ukrayna'nın taslağının İstanbul'da sunduğu tekliflerden farklı olduğunu belirtti.

BU BİZİM İÇİN KABUL EDİLEMEZ

Sergey Lavrov, "Ukrayna bize taslak anlaşması sundu. Sundukları taslak İstanbul'daki önerilerinden farklı. Ukrayna'nın teklifi, Kırım ve Donbas'ın Putin-Zelenskiy görüşmesinde tartışılması yönünde, bu bizim için kabul edilemez. Rusya, Ukrayna ile müzakerelere devam edecek ve kendi anlaşma taslağını geliştirecek" ifadelerini kullandı.

ABD, ZELENSKİ'Yİ SAVAŞMAYA DEVAM ETMEYE ZORLUYOR

"ABD, Zelenski'yi savaşmaya devam etmeye zorluyor" diyen Lavrov, Rusya'nın başlangıçtaki taleplerini içeren kendi ilk anlaşma teklifini ilerleteceğini de söyledi.

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