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Son dakika: Almanya'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında suç duyurusu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.04.2022
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Son dakika: Almanya’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında suç duyurusu

Son dakika haberine göre Almanya'da Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Eski İçişleri Bakanı Gerhart Baum, suç duyurusunun çok geniş ve birçok gerçeğe dayandığını belirterek, "Bunlar arasında Çernobil Nükleer Santrali'nin bombalanması, Mariupol'deki doğum kliniğinin bombalanması ve Buça'da sivillerin öldürülmesi yer alıyor." dedi.

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