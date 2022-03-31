ABD ve NATO'dan Rusya'ya karşı "yeni cephe" | Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan tepki açıklaması

"KABUL EDİLEMEZ"

Bakan Lavrov, "Daha önce de belirttiğimiz gibi ABD ve NATO'nun askeri altyapılarını veya onlara hizmet eden Afganları komşu ülkelere, özellikle de Orta Asya'ya konuşlandırmasının kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz." dedi.