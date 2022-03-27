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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü

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Giriş Tarihi: 27.03.2022 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin Türkiye'de bir araya geleceğini belirterek, "Tarafların Türkiye’ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz." açıklamasında bulundu. Bu mesajı sonrası Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. İşte görüşmenin ayrıntıları...

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve müzakere süreçleri ele alındı.

Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kaldı.

"RUSYA VE UKRAYNA TÜRKİYE'YE GÜVEN DUYUYOR"

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri neticesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri Türkiye'de bir araya gelecekler. Tarafların Türkiye'ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz. Toplantıların kalıcı ateşkesle sonuçlanarak barışa vesile olmasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, LAVROV İLE GÖRÜŞTÜ

Bu mesajı sonrası Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre görüşmede, Ukrayna konusundaki güncel gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan ile Putin görüştü BAŞKAN ERDOĞAN İLE PUTİN GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü BAŞKAN ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

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