Sergey Lavrov duyurdu! Rusya Ukrayna’ya şart koştu: Belgeleri imzalayın

"BATI GÜVENİLMEZ BİR GARANTÖR"



Batı ile ilişkilerine ve batılı ülkelerin Ukrayna konusundaki tavrına değinen Lavrov, "Muhtemelen, o zaman Batılı meslektaşlarımızın vicdan kalıntılarına çok fazla güvendik. Sonuçta, Normandiya formatı Fransızların inisiyatifiyle oluşturuldu. Rusların orada normal bir şekilde yaşaması ve Batı'nın durumu normalleştirmek için her şeyi yapacağına dair güvence verdiler. Batı bu krizin çözümünde güvenilmez bir garantör. Çünkü Rus karşıtı desteklerine devam ediyorlar. Ukrayna ile ilgili durumdan, yaptırımlar durumdan soyutlansak bile Batı'nın davranışları, hem ana para birimlerinin üretildiği dünyanın bir parçası olarak, hem ekonomide ortak olarak, hem de altın rezervlerinin depolanabileceği ülke olarak güvenilmez olduğunu doğruluyor" diye konuştu.