Sergey Lavrov duyurdu! Rusya Ukrayna'ya şart koştu: Belgeleri imzalayın
Karadeniz'de Rusya-Ukrayna savaşı ne zaman sonlanacak? Bu soruya dair açıklama Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan geldi. Lavrov, Ukrayna konusunda müzakerelere işaret ederek, “Taleplerimiz konusunda kapsamlı belgelerin imzalanmasıyla operasyonlar sona erecek” mesajını verdi. Öte yandan Türkiye'nin savaşın sonlanması için güçlü temasları sürüyor. Son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önce Rusyalı sonra da Ukraynalı mevkidaşları ile çok önemi bir müzakere masasına oturdu.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iki ülke arasındaki son duruma ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.
Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sunduğu şartları hatırlatarak, "Bahsettiğim konularda kapsamlı belgelerin imzalanmasıyla operasyonlarımız sona erebilir. Biz her zaman her türlü soruna karşı diplomatik çözümden yana olduk, Zelenskiy müzakere önerdiği zaman Başkanımız kabul etti, müzakereler devam ediyor. Ukrayna delegasyonu önce müzakerelere müzakere olsun diye başlasa da daha sonra belli bir diyalog gelişti. Ancak birilerinin, büyük bir ihtimalle ABD'lilerin, Ukrayna delegasyonunun sürekli olarak elinden tuttuğu ve bana göre kesinlikle asgari düzeyde olan taleplerimizi kabul etmelerine izin vermediği hissi var. Fakat her şeye rağmen süreç devam ediyor" ifadelerini kullandı.
"BATI GÜVENİLMEZ BİR GARANTÖR"
Batı ile ilişkilerine ve batılı ülkelerin Ukrayna konusundaki tavrına değinen Lavrov, "Muhtemelen, o zaman Batılı meslektaşlarımızın vicdan kalıntılarına çok fazla güvendik. Sonuçta, Normandiya formatı Fransızların inisiyatifiyle oluşturuldu. Rusların orada normal bir şekilde yaşaması ve Batı'nın durumu normalleştirmek için her şeyi yapacağına dair güvence verdiler. Batı bu krizin çözümünde güvenilmez bir garantör. Çünkü Rus karşıtı desteklerine devam ediyorlar. Ukrayna ile ilgili durumdan, yaptırımlar durumdan soyutlansak bile Batı'nın davranışları, hem ana para birimlerinin üretildiği dünyanın bir parçası olarak, hem ekonomide ortak olarak, hem de altın rezervlerinin depolanabileceği ülke olarak güvenilmez olduğunu doğruluyor" diye konuştu.
"UKRAYNA'DAKİ RUS HALKINI KORUMAK İÇİN BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOKTU"
Kendilerinin sunduğu güvenlik garantileri ile ilgili önerilerinin batılılar tarafından dikkate alınmadığını ve Ukrayna konusunda operasyonlardan başka seçeneklerinin kalmadığını savunan Lavrov, "Biz güvenlik garantileri konusunda önerilerimizi ilettik. Batı ise Ukrayna ve NATO konularında görüşmeyi reddetti. Bu koşullarda, Donbass'ta çatışmaya hazır olarak bombardımanlar başladığında Ukrayna'daki Rus halkını korumak için başka seçeneğimiz yoktu. Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıdık, onlarla karşılıklı yardım anlaşması imzaladık ve Devlet Başkanı, taleplerine yanıt olarak özel askeri operasyon emri verdi. Hazırlanan ve özel operasyon sayesinde önlenebilen Donbass'ı ele geçirmeye yönelik planlarla ilgili en kötü endişelerimizin nasıl doğrulandığını bildiğinizden, ayrıca Pentagon'un Ukrayna'nın birçok şehrinde yürüttüğü çok tehlikeli askeri biyolojik programın varlığını gösteren gerçeklerin ortaya çıktığını bildiğinizden eminim. Batı'nın Rusya karşıtı projesini bozmayı başardık" şeklinde konuştu.
"UKRAYNA YÖNETİMİNİN POLİTİKASINI CİDDİYE ALMAM GERÇEKTEN ZOR"
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, Yahudi asıllı olduğunu fakat Nazi yanlısı kararlar aldığını savunan Lavrov, "Başkan Zelenskiy, Yahudi asıllıyken nasıl Nazi olabildiğini açıklarken ve bunu tam Ukrayna'nın Büyük Vatanseverlik Savaşı kahramanlarının anıtlarının korunmasına ilişkin anlaşmadan meydan okurcasına çekildiği günlerde söylerken ve bahsettiğim eğilimleri kişisel olarak korurken, bunu çok üzülerek, büyük bir utançla karşılıyorum. Ukrayna yönetiminin politikasını ciddiye almam gerçekten zor. Aynı şekilde, devlet başkanlığı yetkilerinin ilk aşamasında, tiyatroda oynarken ve dizi çekerken bile Rus dilinin herhangi bir biçimde zarar görebileceğinin aklının ucundan bile geçmediğine dair güvence veriyordu. Buyurun, hayat kimin sözünün ne kadar değerli olduğunu kanıtlıyor" dedi.
"PUTİN'İN İLK YILLARINDA DA BATI İLE İLİŞKİLERE AÇIKTIK"
Rusya'nın Batı ile ilişkilerine değinirken Rusya lideri Vladimir Putin'in ilk yıllarındaki yaklaşımlarını da hatırlatan Lavrov, "Putin'in yönetiminin başlarından, yani 2000'lerin başından itibaren Batı'ya karşı açıktık. Hatta Başkanımızın müttefikliğe yakın olarak tanımladığı şekillerde dahi işbirliği yapmaya hazırdık. Ne yazık ki bu işe yaramadı. Batılı ülkeler de dahil olmak üzere, tüm ülkelerle işbirliğine elbette açık olmaya devam ediyoruz. Gerçi Batı'nın bu şekilde davrandığı koşullarda biz herhangi bir girişimde bulunmak niyetinde değiliz, kendilerinin içine girdikleri çıkmazdan nasıl çıkacaklar bakalım" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE DAHİL BİRÇOK ÜLKEYİ TEHDİT EDİYORLAR"
ABD'nin, Rusya karşıtı politikalarına değinirken Rusya ile diyaloğu olan birçok ülkenin de tehdit edildiğine de dikkat çeken Lavrov, "Birçok ülke uluslararası tavırlar nedeniyle dolardan nasıl uzaklaşacağını düşünmeye başladı bile. Çünkü bugün oldu yarın başkasına da olabilir. Onlar (ABD), dünyanın dört bir yanına diplomatlarını gönderiyor. Kendi diplomatlarına bulundukları ülkelerin diplomatlarına Rusya ile ilişkilerini kesmesi taleplerini iletiyorlar. Aksi takdirde yaptırımlarla tehdit ediyorlar. Bu tür çalışmalar küçük ülkelerde yürütülürken, ancak bu tür ültimatomlar ve talepler Çin, Hindistan, Mısır, Türkiye'ye yöneltildiğinde bu ABD'li meslektaşlarımızın gerçeklik duygusunu kaybetmesi veya süper değer kompleksidir. Bu halleri zaten tüm normları aşıyor" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? MEB 2022 2. dönem açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- atv Canlı İzle (HD KESİNTİSİZ) | atv Yayın Akışı Bugün | atv Dizileri ve Programları Canlı Yayın Tıkla İzle
- Son dakika: Yunus Dönertaş öldü mü? 'Ama kafamız nasıl güzel' repliği ile tanınan Yunus Dönertaş neden öldü?
- Ek gelirde artış! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?
- Portekiz Türkiye maçı ne zaman, nerede oynanacak? 2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı final fikstürü
- Nevruz nedir, ne demek? 2022 Nevruz Bayramı ne zaman? Nevruz kutlamaları, adetleri ve gelenekleri nelerdir?
- YouTuber YBJ öldü mü? Yunus Emre Şimşek kimdir, kaç yaşında? SON DAKİKA HABERLER
- ÇAYKUR kura çekimi ne zaman? 2022 ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Dr. Tahir Tarımer kimdir? Doktor uzman çavuş kavgası olayı nedir? Uzman çavuş doktoru dövdü denilmişti
- İstanbul kar yağışı kaç gün sürecek? 19-20 Mart Cumartesi-Pazar günü İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji son dakika!
- POMEM ve PMYO'da aranan şartlar değişti! POMEM başvuru şartları değişti mi?
- Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi açıklandı mı?