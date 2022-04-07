07 Nisan 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Japonya'dan flaş Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması! Celandırılmalı

Japonya'dan flaş Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması! Celandırılmalı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.04.2022
ABONE OL
Japonya’dan flaş Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması! Celandırılmalı

Rusya-Ukrayna savaşının yankıları devam ederken Japonya'dan flaş bir talep geldi. Buça'daki "sivil katliam" iddialarını gündemine alan Japonya, Rusya'nın 'savaş suçu'ndan cezalandırılmasını istedi.

Japon hükûmeti, Ukrayna'da sivillerin öldürülmesini "şiddetle" kınayarak işlediği "savaş suçları" nedeniyle Rusya'nın cezalandırılmasını istedi.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu düzenlediği basın toplantısında "Rus askerlerinin Ukrayna'da sivilleri öldürdüğü" haberlerinin hükûmeti "şoka uğrattığını" ve bu eylemleri şiddetle kınadıklarını söyledi.

Masum sivillerin öldürülmesini "uluslararası insani hukukun ciddi şekilde çiğnenmesi" olarak niteleyen Matsuno, "gerçeklerin ortaya çıkarılması ve Rusya'nın savaş suçlarının cezalandırılması" gerektiğini belirtti.

Japonya'nın G7 ülkeleriyle iş birliği ve uluslararası toplumla dayanışma halinde hareket ettiğini kaydeden Matsuno, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin (BMGK) hamlelerini ise "endişeyle" izlediklerini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in BMGK'ye hitabında dikkati çektiği "Güvenlik Konseyinin reform edilmesi taleplerine" yönelik Matsuno ülkesinin, reform faaliyetlerine destek vereceğini kaydetti.

BUÇA'DA BULUNAN SİVİL CESETLER

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

Kiev yakınlarında kurtarılan yerleşim alanlarında 410 sivilin cesedi bulunmuştu.

Rusya, sivillerin öldürüldüğüne ilişkin iddiaları yalanlarken uydu şirketi Maxar tarafından yayımlanan 19 Mart tarihli uydu fotoğraflarında sokaklarda cesetler olduğunun görüldüğü öne sürülmüştü.

ABD yönetimi, söz konusu olayın ardından Putin'i "savaş suçlusu" olarak nitelendirmişti.

Rusya’dan Buça açıklaması RUSYA'DAN BUÇA AÇIKLAMASI
Katliamın sorumlusu bulundu mu? KATLİAMIN SORUMLUSU BULUNDU MU?
NATO’dan Buça açıklaması: Katlanılmaz vahşilik NATO'DAN BUÇA AÇIKLAMASI: KATLANILMAZ VAHŞİLİK
Buça’da kan donduran iddia! Rusya’dan yalanlama BUÇA'DA KAN DONDURAN İDDİA! RUSYA'DAN YALANLAMA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA