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Son dakika: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmyrto Kuleba'dan NATO'ya çağrı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.04.2022 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022
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Son dakika: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmyrto Kuleba’dan NATO’ya çağrı

Son dakika haberine göre Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmyrto Kuleba, Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO karargahında Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kuleba, "Brüksel'deki NATO karargahında Genel Sekreter Stoltenberg ile görüştüm. Bugün buraya en önemli 3 şeyi görüşmek için geldim: Silahlar, silahlar ve silahlar. Ukrayna'nın acil ihtiyaçları, tedarikin sürdürülebilirliği ve Ukrayna'nın kazanmasına yardımcı olacak uzun vadeli çözümler" ifadelerini kullandı.

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