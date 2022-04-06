Ukrayna lideri Zelenskiy’den flaş Rusya açıklaması: Elinde çok başka bir silah var! Tüm dünyayı ilgilendiriyor

"RESMEN BİR SİLAH VE TAHAKKÜM ARACI"

"Yakıt depolama, gıda depolama, tarım ekipmanları ve maden alanları gibi insanların geçimini sağlayan her şeyi yok ediyorlar" diyen Zelenskiy, "İhracat için tarımsal yükü olan gemilerle birlikte bütün limanlarımız kapatıldı. Bunu neden yapıyorlar? Açlık onların elinde resmen bir silah ve tahakküm aracı" dedi.