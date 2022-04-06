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Ukrayna lideri Zelenskiy'den flaş Rusya açıklaması: Elinde çok başka bir silah var! Tüm dünyayı ilgilendiriyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.04.2022 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022
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Ukrayna lideri Zelenskiy’den flaş Rusya açıklaması: Elinde çok başka bir silah var! Tüm dünyayı ilgilendiriyor

Son dakika haberine göre Rusya Ukrayna savaşı sürerken, Ukrayna lideri Zelenskiy İrlanda Parlamentosu'na hitap etti. Konuşmasında Rusya'nın elinde tüm dünyayı etkileyecek başka bir silahının olduğuna dile getiren Zelenskiy, "Her şeyi yok ediyorlar" diyerek Avrupa'yı daha fazla yaptırım kararına davet etti.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, İrlanda Parlamentosu'na hitap etti. Konuşmasında bugün ülkesinde yaşananlardan bahseden Zelenskiy, "Yeni yakıt depomuz vuruldu" sözlerine yer verdi.

"RESMEN BİR SİLAH VE TAHAKKÜM ARACI"

"Yakıt depolama, gıda depolama, tarım ekipmanları ve maden alanları gibi insanların geçimini sağlayan her şeyi yok ediyorlar" diyen Zelenskiy, "İhracat için tarımsal yükü olan gemilerle birlikte bütün limanlarımız kapatıldı. Bunu neden yapıyorlar? Açlık onların elinde resmen bir silah ve tahakküm aracı" dedi.

TÜM DÜNYAYI İLGİLENDİRİYOR

Ukrayna'nın dünya için önemli bir buğday, mısır ve ayçiçeğ yağı gibi gıda maddelerinin önemli bir ihracatçısı olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Bu sebeple bir düzineden fazla ülkede kıtlık yaşanacak. Özellikle Kuzey Afrika'da milyonlarca insan için açlık geliyor" diyerek korkutucu tabloyu açıkladı.

"BİZİ RAHAT BIRAKSINLAR"

Zelenskiy ayrıca Rusya tarafından Ukrayna'nın altyapıısının yok edildiğini ve 'kasten' gıda artışının desteklendiğini söyledi. Rusya'ya karşı daha fazla yaptırım çağrısında bulunan Zelenskiy, "Tüm Ukrayna halkına boyun eğdirmeyi istiyorlar. Rusya'nın bizi rahat bırakmasını istiyoruz" dedi.

YAPTIRIM ÇAĞRISI

Halen bazı Avrupalı şirketlerin Rus pazarlarını terk etmediğini söyleyen Zelenskiy, "Yabancı politikaları Rus bankalarının küresel finansal sistemleriyle olan bağını kesmesi gerektiğine dair iknaya ihtiyacımız var" dedi.

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