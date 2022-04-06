Ukrayna lideri Zelenskiy'den flaş Rusya açıklaması: Elinde çok başka bir silah var! Tüm dünyayı ilgilendiriyor
Son dakika haberine göre Rusya Ukrayna savaşı sürerken, Ukrayna lideri Zelenskiy İrlanda Parlamentosu'na hitap etti. Konuşmasında Rusya'nın elinde tüm dünyayı etkileyecek başka bir silahının olduğuna dile getiren Zelenskiy, "Her şeyi yok ediyorlar" diyerek Avrupa'yı daha fazla yaptırım kararına davet etti.
Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, İrlanda Parlamentosu'na hitap etti. Konuşmasında bugün ülkesinde yaşananlardan bahseden Zelenskiy, "Yeni yakıt depomuz vuruldu" sözlerine yer verdi.
"RESMEN BİR SİLAH VE TAHAKKÜM ARACI"
"Yakıt depolama, gıda depolama, tarım ekipmanları ve maden alanları gibi insanların geçimini sağlayan her şeyi yok ediyorlar" diyen Zelenskiy, "İhracat için tarımsal yükü olan gemilerle birlikte bütün limanlarımız kapatıldı. Bunu neden yapıyorlar? Açlık onların elinde resmen bir silah ve tahakküm aracı" dedi.
TÜM DÜNYAYI İLGİLENDİRİYOR
Ukrayna'nın dünya için önemli bir buğday, mısır ve ayçiçeğ yağı gibi gıda maddelerinin önemli bir ihracatçısı olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Bu sebeple bir düzineden fazla ülkede kıtlık yaşanacak. Özellikle Kuzey Afrika'da milyonlarca insan için açlık geliyor" diyerek korkutucu tabloyu açıkladı.
"BİZİ RAHAT BIRAKSINLAR"
Zelenskiy ayrıca Rusya tarafından Ukrayna'nın altyapıısının yok edildiğini ve 'kasten' gıda artışının desteklendiğini söyledi. Rusya'ya karşı daha fazla yaptırım çağrısında bulunan Zelenskiy, "Tüm Ukrayna halkına boyun eğdirmeyi istiyorlar. Rusya'nın bizi rahat bırakmasını istiyoruz" dedi.
YAPTIRIM ÇAĞRISI
Halen bazı Avrupalı şirketlerin Rus pazarlarını terk etmediğini söyleyen Zelenskiy, "Yabancı politikaları Rus bankalarının küresel finansal sistemleriyle olan bağını kesmesi gerektiğine dair iknaya ihtiyacımız var" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı kura çekimi hangi illerde yapılacak? 6 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir, Adana il il sorgulama
- İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın nereden, nasıl izlenir? SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE: Sağlık Bakanlığı nihai aday listesi ne demek?
- İŞKUR Sağlık Bakanlı atama listesi isim sorgulama! Sağlık Bakanlığı KURA SONUÇLARI CANLI: 6 Nisan Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı sonuçları nihai liste...
- Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 5 Nisan Survivor hangi yarışmacı veda etti? Acun Ilıcalı'dan yanıt...
- 3 bin bekçi alımı başvuru sayfası açıldı mı? Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
- AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Açıköğretim üniversite sınav sonuçları açıklandı mı?
- Emeklilik için flaş detay! 3600 ve 8 Eylül 1999 tarihine dikkat edin! SGK'ya başvurup paranızı alabilirsiniz...
- Survivor ödül oyununu kim kazandı? 5 Nisan Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
- Fındık destekleme ne zaman ödenecek 2022? Fındık destekleme dönüm parası yattı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı...
- 6 yıl erken emekli olmak imkanı! 4/A, 4/B, 4/C'li çalışanlara 48-49-50 yaşında emeklilik! İşe giriş tarihine dikkat: Askerlik, doğum borçlanması...
- "Roman Abramovich Göztepe'yi aldı" iddiası! Roman Abramovich Göztepe'yi satın aldı mı? Göztepe'den açıklama geldi mi?
- Bursluluk sınavı 2022 başvuru formu: 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 sınıf bursluluk sınav başvuruları başladı mı? PYBS (İOKBS) Bursluluk sınavı ne zaman?