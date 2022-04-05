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Son dakika: Zelenskiy'den flaş müzakere açıklaması! Putin ile görüşecek mi?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.04.2022 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022
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Son dakika: Zelenskiy’den flaş müzakere açıklaması! Putin ile görüşecek mi?

Son dakika haberine göre Rusya ile müzakerenin şu anki koşullarda çok zor olduğunu belirten Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Rusya Devlet Başkanı Putin ile aramızda görüşme gerçekleşmeyebilir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, ülkesini işgale girişen Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le görüşme ihtimalinin bulunmadığını söyledi.

Ukrayna televizyonuna konuşan Zelenskiy, Rusya ile yürütülen müzakerelerin Bucha'daki katliamın ardından zorlu bir döneme girdiğini ancak başka bir seçenek bulunmadığını aktardı.

Ukrayna liderine göre, asıl soru müzakerelerin olup olmayacağı değil, masada ne kadar güçlü olunacağı.

Vladimir Zelenskiy, Kiev yönetiminin Bucha ve diğer yerlerdeki muhtemel savaş suçlarını araştıracağını ve yabancı ülkelerden ekiplerin de söz konusu araştırmaya katılacağını bildirdi.

Pazartesi günü işgalin başlangıcından bu yana ilk kez başkent Kiev'den ayrılıp Buça'yı ziyaret eden Zelenskiy, ilçede yaşananları 'soykırım' olarak tanımlamıştı.

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