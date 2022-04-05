Zelenskiy’den BMGK’da Rusya’ya şok suçlamalar

"BUCHA VAHŞETİN BİR ÖRNEĞİ"

Konuşmasında Zelenskiy, "Siviller öldürülüyor. Sığınaklar havaya uçuruluyor" ifadelerine yer verdi.

Bucha'daki olaylara değinen Zelenskiy, "Katliama dair uydu görüntüleri var. Soruşturma istiyoruz" açıklamasını yaptı ve "Bucha Rusya'nın Ukrayna'daki vahşetinin sadece bir örneği" dedi.