Zelenskiy'den BMGK'da Rusya'ya şok suçlamalar
Son dakika... Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, BMGK'da önemli açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, "Siviller öldürülüyor. Sığınaklar havaya uçuruluyor" dedi. Buça'daki olaylara değinen Zelenskiy, "Katliama dair uydu görüntüleri var. Soruşturma istiyoruz" açıklamasını yaptı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, BMGK'da önemli açıklamalarda bulundu ve Rusya'ya şok suçlamalar yöneltti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne yaptığı hitabında, Rus ordusunun Ukrayna'nın Bucha kentinde kadın ve çocukları öldürdüğünü belirtti.
"BUCHA VAHŞETİN BİR ÖRNEĞİ"
Konuşmasında Zelenskiy, "Siviller öldürülüyor. Sığınaklar havaya uçuruluyor" ifadelerine yer verdi.
Bucha'daki olaylara değinen Zelenskiy, "Katliama dair uydu görüntüleri var. Soruşturma istiyoruz" açıklamasını yaptı ve "Bucha Rusya'nın Ukrayna'daki vahşetinin sadece bir örneği" dedi.
2. DÜNYA SAVAŞI KARŞILAŞTIRMASI
Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerine atıfta bulunarak, "2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü savaş suçları işlendi" şeklinde konuştu.
ÖNEMLİ ÇAĞRI
Ukrayna Devlet Başkanı, uluslararası güvenlik sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini açıkladı.
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