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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten Putin açıklaması: Ukrayna hırslarından vazgeçtiğini düşünmüyoruz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.04.2022
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’ten Putin açıklaması: Ukrayna hırslarından vazgeçtiğini düşünmüyoruz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın tamamını kontrol etmeyi hedeflediğini, bundan vazgeçtiğine dair bir belirti görmediklerini söyledi.

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