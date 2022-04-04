Putin ile Zelenskiy görüşmesi ne zaman gerçekleşecek? Rusya şartını açıkladı

"PUTİN - ZELENSKİY GÖRÜŞMESİ HEYETLERİN MÜZAKERELERİNDEN SONUCUNA GÖRE GERÇEKLEŞECEK"



Konuşmasında Rus ve Ukrayna heyetleri arasında müzakerelerin sürdüğüne işaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Ukrayna ve Rusya heyetleri arasında müzakereler çevrimiçi ortamda devam ediyor. Rusya, Ukrayna ile bir anlaşmaya varmak için tüm fırsatları kullanmayı hedefliyor. Başkan Putin'in de defalarca dile getirdiği gibi, Putin-Zelenskiy Zirvesi, heyetler arasındaki görüşmeden sonuç çıkınca gerçekleşebilir. Bu sonucun saptanması için böyle bir zirve yapılabilir" ifadelerini kullandı.



Batı tarafından Rusya'ya karşı yaptırımları eleştiren Lavrov, "Batı'nın Rusya'ya yönelik ilan ettiği tamamen gayrimeşru, yasadışı ve emsali olmayan yaptırımlar her şeyden önce dünya ekonomisini, özellikle de Rus tarım ürünlerinin, gübrenin ve diğer birçok ürünün tüketicileri olan ülkeleri çok ağır vuruyor" dedi.