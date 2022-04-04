Putin ile Zelenskiy görüşmesi ne zaman gerçekleşecek? Rusya şartını açıkladı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin arasında yapılması planlanan görüşmeye yönelik şartlarını açıkladı. Lavrov "Putin-Zelenskiy Zirvesi, heyetler arasındaki görüşmeden sonuç çıkınca gerçekleşebilir. Bu sonucun saptanması için böyle bir zirve yapılabilir” ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki planlanan görüşmenin Rus-Ukrayna heyetlerinin müzakere sonuçlarına göre gerçekleşeceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın başkenti Moskova'da Arap Birliği'nin Rusya-Ukrayna krizini takip etmekten sorumlu Temas Grubu heyetini ağırladı. Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın yanı sıra Mısır, Ürdün, Cezayir, Irak ve Sudan dışişleri bakanlarının da yer aldığı heyet, Lavrov ile Ukrayna-Rusya meselesini görüştü.
MISIR RUSYA-UKRAYNA ARASINDA ARABULUCU OLMAK İSTİYOR
Uzun süren görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Rusya ile Ukrayna arasında arabulucu olmak istediklerini ifade ederek, "Biz Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan müzakereleri kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Askeri çatışmanın bir an önce sona erdirilmesi ve güven inşası için müzakerelerin başlatılması, menfaatler doğrultusunda müzakere sürecinin ilerlemesi için arabuluculuk çabalarına hazır olduğumuzu teyit ettik. Çatışmanın tüm taraflarını, sorunu çözmek için tırmanmayı ve askeri yöntemler kullanmayı bırakmaya çağırdık. Diplomatik bir çözüm ve erken diyalog çağrısında bulunduk" dedi.
"RUSYA'YA YAPTIRIMLAR BMGK'DA TARTIŞILMALI"
Avrupa Birliği (AB) ve ABD tarafından Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi mekanizmalarında tartışılması gerektiğini savunan Arap Birliği Genel Sekreteri Gayt ise, "ABD ve Avrupa Birliği tarafından yaptırımların ilan edilmesi ve uygulanması konusunda, Arap devletleri diyalog kurallarına bağlı kalmakta ve bu tür konuların her zaman BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu'nda tartışılması gerekir" ifadelerini kullandı.
"PUTİN - ZELENSKİY GÖRÜŞMESİ HEYETLERİN MÜZAKERELERİNDEN SONUCUNA GÖRE GERÇEKLEŞECEK"
Konuşmasında Rus ve Ukrayna heyetleri arasında müzakerelerin sürdüğüne işaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Ukrayna ve Rusya heyetleri arasında müzakereler çevrimiçi ortamda devam ediyor. Rusya, Ukrayna ile bir anlaşmaya varmak için tüm fırsatları kullanmayı hedefliyor. Başkan Putin'in de defalarca dile getirdiği gibi, Putin-Zelenskiy Zirvesi, heyetler arasındaki görüşmeden sonuç çıkınca gerçekleşebilir. Bu sonucun saptanması için böyle bir zirve yapılabilir" ifadelerini kullandı.
Batı tarafından Rusya'ya karşı yaptırımları eleştiren Lavrov, "Batı'nın Rusya'ya yönelik ilan ettiği tamamen gayrimeşru, yasadışı ve emsali olmayan yaptırımlar her şeyden önce dünya ekonomisini, özellikle de Rus tarım ürünlerinin, gübrenin ve diğer birçok ürünün tüketicileri olan ülkeleri çok ağır vuruyor" dedi.
LAVROV'DAN BUCHA'DAKİ SİVİL ÖLÜMLERİNE YALANLAMA
Ukrayna'nın Bucha kentinde Rus ordusu tarafından sivillerin işkenceyle toplu halde öldürüldüğüne dair iddiaları yalanlayan Lavrov, "Bu tür yalan haberleri meydana çıkaracağız. Daha önce mart başında, Mariupol'de doğum evindeki trajedi olarak gösterilmeye çalıştıkları gibi. Rus ordusu, varlığını yeniden yapılandırılmasının bir parçası olarak 30 Mart'ta Bucha şehrini terk etti. Ardından 3 gün boyunca Bucha Belediye Başkanı televizyona çıkarak şehrine normal hayata dönmeye başladığını, Ukrayna ordusunun oraya girdiğini söylüyordu. Sokakları gösteriyorlardı ve hiçbir ceset yoktu. Üç gün sonra da böyle bir mizanseni organize etmeye karar verdiler" dedi.
"BUCHA'DAKİ OLAYLARA İLİŞKİN NEW YORK'TA BASIN TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"
Lavrov ayrıca, "Yine de bugün, daimi misyonumuzun ağzından New York'ta bir basın toplantısı düzenleyeceğiz ve burada Batılı meslektaşlarımızın şu anda ABD'de sunmaya çalıştıkları olayların gerçekliğini gösteren ayrıntılı materyallerin sunulduğu bir basın toplantısı düzenleyeceğiz" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için sarf ettiği "savaş suçlusu" ifadesine değinen Lavrov, Biden'ın ifadelerinin tüm ABD'li politikacıların kötü vicdanlarının göstergesi olduğunu açıkladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanır? BİLSEM sınav sonuçları 2022 açıklandı mı?
- Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları bitti mi?
- Emekli bayram ikramiyesi son gelişmeler: Emekli bayram ikramiyesi artacak, zamlanacak mı? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Tarihler...
- Seksenler dizisi neden yok, final mi yaptı? Seksenler bugün var mı, yok mu?
- SSK ve BAĞ-KUR emeklisine zam göründü! % 22,81 zam kesinleşti, geriye 3 veri kaldı! 3 ay boyunca enflasyon sıfır olsa bile...
- Bekçi alımı başvuru sayfası açıldı mı? 2022 bekçi alımı başvuruları başladı mı? O illerde...
- Fındık destekleme ödemeleri ne zaman 2022? Fındık destekleme ödemeleri yattı mı? Destek ödeme tarihleri...
- SİGARAYA ZAM İDDİASI SON DAKİKA: Sigaraya 4 TL zam gelecek mi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? Marlboro, Parliament, Muratti, Lark...
- AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 AÖF ara sınav sınav sonuçları açıklandı mı?
- HAKİM DİZİSİ OYUNCU KADROSU: Hakim dizisi oyuncuları kimlerdir, konusu ne? Hakim dizisi nerede, hangi semtte çekiliyor?
- e.okul.meb.gov.tr: E Okul VBS öğrenci girişi! MEB 2022 sınav sonuçları ve devamsızlık sorgulama nasıl yapılır?
- Nisan ayı kira artış oranı son dakika: 2022 Nisan kira zammı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE bu ay kiraya ne kadar zam yapılabilir?