Ukrayna'da doğan çocuklara anti tank füzesi adı verildi! Javelin...
Ukrayna'da binlerce bebek bombaların gölgesi altında dünyaya geldi. Birçok çocuk yetim doğarken bazıları da metro istasyonlarında hayata gözlerini açtı. Ukrayna Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'da savaş sonrası doğan bir çok bebeğe anti tank füze sistemi Javelin'in adının verildiği belirtildi.
Konuya ilişkin açıklama Ukrayna Adalet Bakanlığı, "Yeni doğan çocuklara aileler isim seçerken aile adetlerini, popülerliği ve dini, milli ya da siyasi değerleri göz önünde bulundururlar. Bazılarının isim seçiminde ise savaş önemli bir rol oynadı. Kiev şehrinde yeni doğan kız çocuğuna Javelina, Vinitsa bölgesinde doğan erkek çocuğuna ise Yan Javelin ismi verildi." denildi.
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