Türkiye’nin Mariupol’de özel arabuluculuğu söz konusu: Zelenskiy’den Ukrayna - Rusya savaşında Türkiye’nin rolüne yönelik yeni açıklama

PUTİN İLE GÖRÜŞME OLACAK MI?

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeniz bekleniyor mu?" sorusunu cevaplayan Zelenskiy, "Rusya bu görüşme sürecini ne kadar ertelerse, onlar için, bu durum ve savaş için o kadar kötü olur. Çünkü ordumuzun her gün kurtardığı topraklarda nelerin olduğunu görüyorsunuz. Onların burada yaptıklarını gördüğümüzde konuşmak zor." ifadelerini kullandı.