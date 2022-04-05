05 Nisan 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Almanya'da ayçiçeği yağı ve un krizi! O ülkeden artık ithal edemiyorlar

Son dakika: Almanya'da ayçiçeği yağı ve un krizi! O ülkeden artık ithal edemiyorlar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.04.2022 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022
ABONE OL
Son dakika: Almanya’da ayçiçeği yağı ve un krizi! O ülkeden artık ithal edemiyorlar

Son dakika haberine göre Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Avrupa'yı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Enerjide Rusya'ya bağımlı olan Almanya'da, Ukrayna'dan ithal edilen ayçiçeği yağı ve un yokluğu yaşanıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerini olumsuz etkiledi.

Ayçiçeği yağının büyük bir bölümünü Ukrayna'dan ithal eden Almanya'da stokların erimesiyle marketlerde yağ bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Un bulmak da güçleşti.

Savaş sebebiyle Ukrayna'dan ürün ithal edemeyen Almanya'da halk büyük marketlere akın ederek yağ ve un stoku yapmaya başladı.

ÜRÜNLERİN FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Savaştan önce litresi 1 euronun altında satılan ayçiçeği yağı, bazı marketlerde 5 euroya kadar yükseldi.

Haftanın belirli günlerinde raflarda yerini alan ayçiçeği yağı kısa sürede tükeniyor. Yağ bulamayanlar ise margarine yöneliyor.

Yağ sıkıntısı nedeniyle bazı büyük restoranlar patates kızartmasını menüden çıkardı.

Alman market yetkilileri ise Ukrayna-Rusya savaşının sürmesi halinde tedarik sıkıntısının devam edeceğini belirtiyor.

Avrupa’da enflasyon durdurulamıyor! AVRUPA'DA ENFLASYON DURDURULAMIYOR!
Almanya’da akaryakıt fiyatları rekor kırdı ALMANYA'DA AKARYAKIT FİYATLARI REKOR KIRDI
Almanya’da yıllık enflasyon oranı açıklandı ALMANYA'DA YILLIK ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI
Almanya’da doğal gaz rezervi krizi ALMANYA'DA DOĞAL GAZ REZERVİ KRİZİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA