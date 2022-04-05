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Son dakika: İtalya 30 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.04.2022
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Son dakika: İtalya 30 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

Son dakika haberine göre İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, ulusal güvenlik gerekçesiyle 30 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldıklarını açıkladı. Fransa ve Almanya da Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı.

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