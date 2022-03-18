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Bulgaristan 10 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.03.2022
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Bulgaristan 10 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yaptırım kararlarına bir yenisi daha eklendi. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, 10 Rus diplomatı “istenmeyen kişi” ilan ettiğini duyurdu.

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