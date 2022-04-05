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Ukrayna Savunma Bakanlığı: Rus ordusuna ait bin 969 tank imha edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.04.2022
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Ukrayna Savunma Bakanlığı: Rus ordusuna ait bin 969 tank imha edildi

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada saldırılarda Rus ordusunun ağır kayıplar verdiği belirtilerek, "Rus ordusuna ait bin 969 tank ve zırhlı araç imha edildi" denildi.

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