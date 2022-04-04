Son dakika: Merkel'den Zelenskiy'e NATO yanıtı: 2008'de verdiğim kararın arkasındayım
Son dakika haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in eleştirdiği Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel, 2008 yılında Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmemesine ilişkin kararını savundu.
Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel'in ofisinden Bild gazetesine yapılan açıklamada, Merkel'in Bükreş'teki 2008 NATO Zirvesi ile bağlantılı aldığı kararlarının arkasında durduğu belirtildi.
"UKRAYNA'NIN YANINDAYIZ" MESAJI
Merkel'in, Rusya'nın başlattığı Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik çabaları desteklediği aktarılan açıklamada, "Eski Şansölye, Bucha'da ve Ukrayna'nın diğer yerlerinde görünür hale gelen vahşet karşısında Alman hükümetinin ve uluslararası toplumun Ukrayna'nın yanında yer alınması ve barbarlığın ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının sona erdirilmesi yönündeki tüm çabalara tam destek veriyor" ifadesi kullanıldı.
ZELENSKİY, MERKEL VE SARKOZY'İ HEDEF ALMIŞTI
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün yayınladığı video mesajında, Merkel ve eksi Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'i, Rus askerlerinden kurtarılan Bucha'yı ziyaret etmeye ve 14 yıl Rusya'ya taviz verme politikasının nelere yol açtığını görmeye davet etmişti.
"MERKEL VE SARKOZY, UKRAYNA'NIN NATO ÜYELİĞİNİ ENGELLEDİ" İDDİASI
Söz konusu NATO Zirvesi'nde Ukrayna'ya üyelik sözü verildiği, ancak daha sonra Rusya ile sorun yaşanmaması için geri adım atıldığı, bu konuda Merkel ve Sarkozy'nin diğer NATO ortaklarının hızlı katılım taleplerini engellediği ifade ediliyor.
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