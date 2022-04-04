Son dakika: Merkel’den Zelenskiy’e NATO yanıtı: 2008’de verdiğim kararın arkasındayım

"MERKEL VE SARKOZY, UKRAYNA'NIN NATO ÜYELİĞİNİ ENGELLEDİ" İDDİASI

Söz konusu NATO Zirvesi'nde Ukrayna'ya üyelik sözü verildiği, ancak daha sonra Rusya ile sorun yaşanmaması için geri adım atıldığı, bu konuda Merkel ve Sarkozy'nin diğer NATO ortaklarının hızlı katılım taleplerini engellediği ifade ediliyor.



