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Rusya'da "Dost" ve "Dost olmayan" ülkeler hakkında flaş karar! Putin uçuşlar için imzayı attı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.04.2022 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022
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Rusya’da Dost ve Dost olmayan ülkeler hakkında flaş karar! Putin uçuşlar için imzayı attı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşı nedeniyle bazı ülkelere vize kısıtlaması getirdi. "Dost olmayan" ülkeler olarak belirtilen listedeki ülkeler açıkladı. Ayrıca Rusya'nın ilan ettiği 52 "Dost" ülkenin uçuşları tekrar başlatılıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "dost olmayan" ülkelere karşı vize kısıtlama kararını imzaladı. Putin'in imzaladığı kararnameyle "dost olmayan" ülke vatandaşlarına vize işlemlerine kısıtlama getirildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçtiğimiz günlerde Batı'nın yaptırımlarına yanıt olarak "dost olmayan" ülke vatandaşlarının Rusya'ya girişini kısıtlayacak vize önlemleri almaya hazırlandıklarını söylemişti.

"DOST OLMAYAN ÜLKELER"

Rus hükümeti, Rusya'ya yönelik "dost olmayan" ülkeler listesini 7 Mart'ta onaylamıştı.

Onaylanan listede ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık, Güney Kore, Japonya, Ukrayna, İsviçre ve Singapur gibi ülkelerin yanı sıra Rusya'ya yaptırım uygulayan 15 ülke daha yer alıyor.

52 ÜLKEYE UÇUŞ BAŞLIYOR

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, 9 Nisan itibarıyla 52 "dost" ülkeyle uçuşların tekrar başlatılacağını bildirdi.

Mişustin, başkent Moskova'da hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Kovid-19 salgını nedeniyle tarifeli ve charter uçuşlara yönelik uygulanan önlemlerin 9 Nisan'da kaldırılacağını belirtti.

Rus vatandaşlarının, çok sayıda ülkeye kısıtlama olmadan uçabildiklerini anımsatan Mişustin, "9 Nisan itibarıyla da Arjantin, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın dahil olduğu 52 dost ülkeye uçuşlar tekrar başlayacak." dedi.

Yaptırımlar nedeniyle AB ve ABD, Rus uçaklarına hava sahasını kapatma kararı almış, Rusya da benzer bir yaptırım kararını yürürlüğe koymuştu.

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