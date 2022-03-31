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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Zelenskiy ile görüşecek! İki liderin görüşmesinin saati belli oldu

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Giriş Tarihi: 31.03.2022 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Zelenskiy ile görüşecek! İki liderin görüşmesinin saati belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat 20.00'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan Özbekistan dönüşünde gazatecilerin sorularına cevap verirken konuya ilişkin gelen soruya "Döner dönmez gerek Sayın Putin'le gerek Sayın Zelenskiy'le görüşmeler yapma kararlılığım var. Bu görüşmelerde her ikisine şahsım, milletim adına teşekkürlerimi ifade edip 'Artık hedefimiz bir an önce sizi bir araya getirmek' diyeceğiz." yanıtını vermişti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat 20.00'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

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Döner dönmez gerek Sayın Putin'le gerek Sayın Zelenskiy'le görüşmeler yapma kararlılığım var. Bu görüşmelerde her ikisine şahsım, milletim adına teşekkürlerimi ifade edip "Artık hedefimiz bir an önce sizi bir araya getirmek" diyeceğiz.

Temenni ediyorum ki inşallah bir araya getirme noktasında kendilerinden bir tarih kaydını alırız. Bu çerçevede, Devlet Başkanları düzeyinde yapılacak toplantıya da ev sahipliği yapmaya hazırız. Ama bu arada geçici ateşkesi de sağlamış olmak büyük önem arz ediyor.

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