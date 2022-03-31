Başkan Recep Tayyip Erdoğan Zelenskiy ile görüşecek! İki liderin görüşmesinin saati belli oldu

Temenni ediyorum ki inşallah bir araya getirme noktasında kendilerinden bir tarih kaydını alırız. Bu çerçevede, Devlet Başkanları düzeyinde yapılacak toplantıya da ev sahipliği yapmaya hazırız. Ama bu arada geçici ateşkesi de sağlamış olmak büyük önem arz ediyor.

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