Putin-Zelenskiy görüşmesi için Ukrayna’dan Türkiye’ye çağrı: İki lideri görüştürebilirseniz minnettar kalırız

UKRAYNA'NIN TEKLİFİ NEYDİ?

Ukrayna, Dolmabahçe'deki görüşmede Rusya'ya, askeri ittifaklara katılmayacağı ve tarafsız statüsünü koruyacağı yolunda güvence verdi, buna karşılık olarak da garantör ülkelerin de dahil olduğu aşamalı bir güvenlik yapısı teklif etti.

Ukrayna garantör ülkelerin NATO Antlaşması'nın beşinci maddesine benzer şekilde hareket edeceği bir uluslararası güvenlik garantisi yapısı da istiyor. Bu maddeye göre üye ülkelerden birine saldırı olması durumunda diğer NATO ülkeleri yardım etmeli.

Kiev yönetimi Ukrayna'da yabancı ülkelere ait askeri üslerin bulunmamasını kabul etti, Rusya'dan Avrupa Birliği'ne üye olmasına karşı çıkmamasını istedi.

Ukrayna'nın teklifine göre, Kırım'ın ilhakı üzerindeki müzakereler ancak tam bir ateşkes ile başlayacak ve görüşmeler 15 yıla yayılacak.

Donbas'ın statüsü konusunda ise görüşmeler ise bizzat Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak.

Heyetlerin üzerinde anlaşacağı barış anlaşması Ukrayna'da referandumda oylanacak.