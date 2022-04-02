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Son dakika: Ukrayna: Barış anlaşması taslakları Putin ve Zelenskiy görüşmesine hazır

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.04.2022 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022
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Son dakika: Ukrayna: Barış anlaşması taslakları Putin ve Zelenskiy görüşmesine hazır

Ukrayna, "Barış anlaşması taslakları Putin ve Zelenskiy görüşmesine hazır" açıklaması yapıldı. Rus lider Putin ve Zelenskiy arasındaki görüşmeye dair konuşan Ukraynalı müzakereci "Büyük ihtimal Türkiye'de olacak" dedi.

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