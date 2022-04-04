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Sahte aşı kartı için 90 kez koronavirüs aşısı oldu!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.04.2022 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022
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Sahte aşı kartı için 90 kez koronavirüs aşısı oldu!

Almanya'da bir kişinin, aşı olmak istemeyenlere sahte aşı kartı satmak için 90 kez Kovid-19 aşısı olduğu iddia edildi. Şüphelinin, Eilenburg'daki bir aşı merkezine üst üste iki gün aşı olmaya geldiği sırada yakalandığı ifade edildi.

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