Rusya’nın yeni Karadeniz planı ne? Ruslar üç bölgeden yeni bir koridor açacak! Esat Arslan detayları A Haber’de yorumladı

HERSON'U ASLA BIRAKMAYACAKLAR

Herson Barajı çok önemli. Kırım'a giden baraj da orada. Donetsk ve Luhanks bir bölge aslında. Rusya'nın Herson'u bırakmasına imkan yok. Burayı da ayrı bir halk cumhuriyeti haline getirmek istiyorlar.