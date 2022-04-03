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Rusya'nın yeni Karadeniz planı ne? Ruslar üç bölgeden yeni bir koridor açacak! Esat Arslan detayları A Haber'de yorumladı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 03.04.2022 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022
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Rusya’nın yeni Karadeniz planı ne? Ruslar üç bölgeden yeni bir koridor açacak! Esat Arslan detayları A Haber’de yorumladı

Prof.Dr. Esat Arslan A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında Rusya ile Ukrayna savaşında Rus tarafının yeni Karadeniz planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arslan Kiev'in etrafındaki çemberin kaldırıldığını ifade ederken, Rusya'nın Herson bölgesi ve Karadeniz'e ilişkin yeni hedeflerini de yorumladı. İşte detaylar...

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşta Rusya'nın Karadeniz'deki yeni planına ilişkin Prof.Dr. Esat Arslan A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına özel açıklamalarda bulundu.

UKRAYNA'NIN GERİ ALDIĞI YERLER

Haritada olan sarı bölgeler Ukrayna tarafından geri alınan yerler. Burada adım adım ilerleniyor. Kiev'in etrafındaki çember kaldırılmış duruyor an itibarıyla.

HERSON'U ASLA BIRAKMAYACAKLAR

Herson Barajı çok önemli. Kırım'a giden baraj da orada. Donetsk ve Luhanks bir bölge aslında. Rusya'nın Herson'u bırakmasına imkan yok. Burayı da ayrı bir halk cumhuriyeti haline getirmek istiyorlar.

PUTIN'IN GÖNDERDİĞİ PATATESLER

Bu resimde ölen Çeçen savaşçıların ailelerine Putin'in gönderdiği patates ve soğan çuvalları. Yağ da bulunuyor.

Bucha diye bir köy var. Bu köyde çok büyük kıyımlar olduğunu duyduk. Ama havadan alınan görüntülerde kırmızı bölgelerde Rusların evlerin arasına gizlediği zırhlı personel taşıyıcılar gözüküyor.

RUSYA O BÖLGELERİ BİRLEŞTİRECEK

Rusya, Herson ve Melitopol'u kesinlikle vermeyecek ve burayı Kırım ile birleştirecek. Nahçivan'daki koridora benzeyecek burası.

1952 yılında olan haritada iki NATO ile SSCB arasında ayrım yapan ülkeler vardı. Beyaz bölgeydi bu bölge. Rusya bu zamanlarda bazı şeyleri sineye çekti.

RUSYA ÜÇÜNCÜ GENİŞLEMEYİ ASLA İSTEMİYOR

Ama üçüncü genişlemede Ukrayna'yı Rusya asla içine sindirmiyor.

Rusya’nın yeni Karadeniz planı ne? RUSYA'NIN YENİ KARADENİZ PLANI NE?

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