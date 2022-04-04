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Rusya'nın 40 milyon dolarlık savaş jeti Su-35 enkaz oldu! İşte dünya basınını sallayan görüntüler

Dünya anbean Rusya-Ukrayna savaşını takip etmeye devam ediyor. Rusya'nın ünlü savaş jetleri Su-35'ler de savaşta aktif olarak kullanılmaya başlandı. Rusya'nın 40 milyon dolarlık Su-35 jetinin vurulduğu haberleri dünya basının şaşkına çevirmişti. Medyaya yansıyan enkaz görüntüleri şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 04.04.2022 12:44 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 12:46
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Rusya’nın 40 milyon dolarlık savaş jeti Su-35 enkaz oldu! İşte dünya basınını sallayan görüntüler

Kiev ve Çernigiv çevresindeki Rus işgalcilerin çekilmesiyle ilk zaferini elde eden Ukrayna ordusu, bu sabah yayınladığı bilgi notunda öldürülen Rus askeri sayısının 18 bin 300'e çıktığını duyurdu.

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Rusya’nın 40 milyon dolarlık savaş jeti Su-35 enkaz oldu! İşte dünya basınını sallayan görüntüler

Ukrayna ordusunun açıklamasında Ruslara ait 647 tank ve 1844 zırhlı aracın imha edildiği, düşürülen uçak ve helikopterlerin ise 281'i bulduğu belirtildi. Resmi verilere göre Ukrayna 147 savaş uçağını vurduğunu savunuyor.

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Rusya’nın 40 milyon dolarlık savaş jeti Su-35 enkaz oldu! İşte dünya basınını sallayan görüntüler

Ukrayna ordusu, son olarak Rusya'ya ait bir Su-35 savaş uçağının ülkenin doğusundaki Harkov çevresinde vurulduğunu bildirdi. İzyum yakınlarında düşürülen uçağın enkaz fotoğrafları resmi hesaplar tarafından yayınlanırken, Su-35'in uçaksavar füzesiyle hedef alındığı aktarılıyor.

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Rusya’nın 40 milyon dolarlık savaş jeti Su-35 enkaz oldu! İşte dünya basınını sallayan görüntüler

Askeri uzmanlar, yaklaşık 40 milyon dolar değerindeki yüksek teknolojiye sahip savaş uçağı Su-35'in ilk kez Ukrayna'da düşürüldüğünün altını çiziyor.

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Rusya’nın 40 milyon dolarlık savaş jeti Su-35 enkaz oldu! İşte dünya basınını sallayan görüntüler

GULYABANİYE BENZETTİ

Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Gerashchenko ise, uçağın vurulduğunu "50 milyon dolarlık gulyabani enkazı!" diyerek doğruladı. Gerashchenko, Rus pilotun fırlatma koltuğuyla atlayıp kaçmayı denediğini ancak gözaltına alındığını da aktardı.