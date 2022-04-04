Rusya'nın 40 milyon dolarlık savaş jeti Su-35 enkaz oldu! İşte dünya basınını sallayan görüntüler

Dünya anbean Rusya-Ukrayna savaşını takip etmeye devam ediyor. Rusya'nın ünlü savaş jetleri Su-35'ler de savaşta aktif olarak kullanılmaya başlandı. Rusya'nın 40 milyon dolarlık Su-35 jetinin vurulduğu haberleri dünya basının şaşkına çevirmişti. Medyaya yansıyan enkaz görüntüleri şaşkına çevirdi.