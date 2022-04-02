İngiliz Kraliyet ailesinde FETÖ rüşvet çarkı!

KRALİÇE'NİN GÖZDESİ 'KİRLİ DÜK'

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ikinci oğlu olan York Dükü Prens Andrew (62), İngiliz basınında "Kraliçe'nin favori oğlu" olarak biliniyor. ABD'de açılan cinsel istismar konulu bir davada, Prens Andrew'ın ifade vermesi istenmişti. Ancak Andrew, kendisini çocuk yaştayken istismar ettiğini söyleyen davacı Virginia Giuffre ile mahkemeye gitmemesi için 12 milyon sterline anlaşmış, bu paranın 2 milyon sterlininin Kraliçe tarafından istismar mağdurları için çalışan bir sivil toplum kuruluşuna bağış olarak ödeneceği duyurulmuştu. Yine de bu dava yüzünden artan kamuoyu baskısı nedeniyle, Kraliçe 2. Elizabeth, Prens Andrew'ın tüm askeri unvanlarını ve kraliyet görevlerini elinden almıştı. Kraliçe, Prens Andrew'ı bir süredir medyadan uzak tutmaya çalışsa da merhum eşi Prens Philip'i anma etkinliğine onunla birlikte katıldı. Eşi York Düşesi Sarah Ferguson'dan 1996 yılında boşanan Prens Andrew, iki çocuk sahibi olduğu eski eşiyle hâlâ birlikte yaşıyor. İkili iyi arkadaş olduğunu her fırsatta dile getiriyor.

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