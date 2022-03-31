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Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşında flaş gelişme: İnsani koridor için Mariupol’da ateşkes ilan edildi! Zelenskiy: Donbas'ta yeni saldırı hazırlığındalar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.03.2022 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022
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Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşında flaş gelişme: İnsani koridor için Mariupol’da ateşkes ilan edildi! Zelenskiy: Donbas’ta yeni saldırı hazırlığındalar

Son dakika haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı, Mariupol’da insani koridor oluşturulması ve ayrılmak isteyen sivillerin kentten güvenli çıkışı için ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de yaptığı açıklamada Rus birliklerinin Kiev ve Çernigiv’den çekildiği yönündeki iddialara işaret ederek, "Ama aynı zamanda Donbas’ta yeni saldırılar için Rus birliklerinin yoğunlaştığını da görüyoruz." dedi.

Rusya Savunma Bakanlığının açıklamasında ateşkesin yerel saatle 10.00'dan itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi. Açıklamada, "Rus Silahlı Kuvvetleri, 31 Mart 2022'de saat 10.00'dan itibaren yalnızca insani amaçlarla ateşkes ilan etti. Sivillerin ve yabancı vatandaşların Mariupol'den Zaporijya'ya tahliyesi için ek bir insani koridor açtı. Bu insani operasyonun başarılı bir şekilde uygulanması için BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ofisinin ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) temsilcilerinin doğrudan katılımı önerilmektedir" denildi.


ICRC SÖZCÜSÜ MORRIS KONUŞMUŞTU

ICRC Sözcüsü Matthew Morris, yaptığı açıklamada hem Rusya hem de Ukrayna taraflarıyla iletişim halinde olduklarını belirtmişti. İnsani koridorun açılması için tarafların anlaşma sağlamalarını beklediklerini belirten Morris, Mariupol'da kalan yüzbinlerce kişiye yardım etmek için hazır olduklarını ifade etti.


Öte yandan ICRC Başkanı Peter Maurer, geçtiğimiz günlerde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Çatışma durumlarında geleneksel, siyasetten arındırılmış ve uluslararası insancıl hukuk odaklı yaklaşımınızı takdir ediyoruz. Şu anda Ukrayna'da artmakta olan bu sorunlara bir çözüm bulmakla ilgileniyoruz. Sivillerin tahliyesi ve insani yardımın ulaştırılmasının önündeki suni engellerin kaldırılması gerekiyor" ifadelerine yer verilmişti.

ZELENSKİY: DONBAS'TA YENİ SALDIRILAR İÇİN RUS BİRLİKLERİNİN YOĞUNLAŞTIĞINI DA GÖRÜYORUZ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus birliklerinin Kiev ve Çernigiv'den çekildiği yönündeki iddialara işaret ederek, "Ama aynı zamanda Donbas'ta yeni saldırılar için Rus birliklerinin yoğunlaştığını da görüyoruz." dedi.

Zelenskiy, görüntülü mesajında, Ukrayna halkının Rusya'ya karşı "vatanseverlik savaşı" verdiğini ve bunun için ülke toprakları ile Karadeniz bölgesinde adalet sağlanana kadar elinden gelen her şeyi yapacağını ifade etti.

Rus birliklerinin Kiev ve Çernigiv'den çekildiği yönündeki iddialara işaret eden Zelenskiy, "Bunun bir geri çekilme değil, askerlerimizin çalışmalarının sonuçları olduğunu biliyoruz. Ama aynı zamanda Donbas'ta yeni saldırılar için Rus birliklerinin yoğunlaştığını da görüyoruz." diye konuştu.

Zelenskiy, son 24 saatin diplomatik açıdan yoğun bir gün olduğunu, özellikle ABD Başkanı Joe Biden ile detaylı bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Görüşmede, ABD'ye yeni 1 milyar dolarlık insani yardım ve ek olarak 500 milyon dolar doğrudan bütçe desteği için teşekkür ettiğini aktaran Zelenskiy, "Başkan Biden'e Ukrayna'nın neye ihtiyacı olduğunu söyledim. Şu anda bir dönüm noktasındayız. ABD'nin desteği prensip olarak bizim için çok önemli." dedi.

Zelenskiy, bunun yanı sıra Ukrayna'nın yurt dışındaki temsilciliklerinin diplomatik çalışmalarını artırması gerektiğinin altını çizerek, "Ukrayna'nın geleceğini kazanabilmesi için seferber olanlar var. Onların her birini takdir ediyoruz. Ama ne yazık ki sadece görevde kalması için ofiste oturanlar da var." değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna'nın Fas'taki Büyükelçisi'nin geri çağrılması için kararname imzaladığını ve daha önce Gürcistan'daki Büyükelçi'nin de ülkeye getirildiğini hatırlatan Zelenskiy, "Tüm saygıya rağmen (bu ülkelerde) silah, yaptırım ve Rusya için herhangi bir kısıtlama olmayacak ise lütfen başka bir iş arayın." dedi.

Zelenskiy, ülkesinin Latin Amerika, Orta Doğu, Güneydoğu Asya ve Afrika'daki büyükelçiliklerinden de somut sonuçlar beklediğini kaydetti.



UKRAYNA: RUS ORDUSU 17 BİN 500 ASKER, 135 UÇAK, 131 HELİKOPTER VE 614 TANKINI KAYBETTİ

Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 17 bin 500 askerini, 135 uçağını, 131 helikopterini ve 614 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-31 Mart dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 17 bin 500 asker öldürüldü, Ruslara ait 135 uçak, 131 helikopter, 614 tank, 1735 zırhlı araç, 311 top, 96 roketatar sistemi ve 54 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1201 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 75 yakıt aracı ve 83 insansız hava aracını da kaybetti.

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