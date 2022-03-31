Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşında flaş gelişme: İnsani koridor için Mariupol’da ateşkes ilan edildi! Zelenskiy: Donbas’ta yeni saldırı hazırlığındalar

Rus birliklerinin Kiev ve Çernigiv'den çekildiği yönündeki iddialara işaret eden Zelenskiy, "Bunun bir geri çekilme değil, askerlerimizin çalışmalarının sonuçları olduğunu biliyoruz. Ama aynı zamanda Donbas'ta yeni saldırılar için Rus birliklerinin yoğunlaştığını da görüyoruz." diye konuştu.

Zelenskiy, son 24 saatin diplomatik açıdan yoğun bir gün olduğunu, özellikle ABD Başkanı Joe Biden ile detaylı bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.