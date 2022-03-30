Rus lider Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy İstanbul’daki Rusya-Ukrayna zirvesi için flaş açıklamalar

SON DAKİKA: Türkiye, dünya barışına katkı sağlamak adına tarihi bir görüşmeye imzasını attı. İstanbul'da Rusya ile Ukrayna savaşının sonlanması, Karadeniz'in yeniden istikrar kavuşması için diplomasi gücünü gösterdi. Dünyanın yakından izlediği tarihi zirvenin yankıları ise sürüyor. Rusya'dan görüşmelere ilişkin yeni bir açıklama daha geldi. Ukrayna heyeti ile görüşmelerdeki Rus heyetinin başkanı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, İstanbul'da yapılan müzakerelerde, Ukrayna'nın ilk kez Rusya ile gelecekte normal ilişkiler kurmak için bazı koşulları yerine getirmeye hazır olduğunu gösterdiğini belirtti.