30 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Rus lider Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy İstanbul’daki Rusya-Ukrayna zirvesi için flaş açıklamalar

Rus lider Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy İstanbul’daki Rusya-Ukrayna zirvesi için flaş açıklamalar

SON DAKİKA: Türkiye, dünya barışına katkı sağlamak adına tarihi bir görüşmeye imzasını attı. İstanbul'da Rusya ile Ukrayna savaşının sonlanması, Karadeniz'in yeniden istikrar kavuşması için diplomasi gücünü gösterdi. Dünyanın yakından izlediği tarihi zirvenin yankıları ise sürüyor. Rusya'dan görüşmelere ilişkin yeni bir açıklama daha geldi. Ukrayna heyeti ile görüşmelerdeki Rus heyetinin başkanı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, İstanbul'da yapılan müzakerelerde, Ukrayna'nın ilk kez Rusya ile gelecekte normal ilişkiler kurmak için bazı koşulları yerine getirmeye hazır olduğunu gösterdiğini belirtti.

Giriş Tarihi: 30.03.2022 18:08 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 18:22
  • 1
  • 12
Rus lider Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy İstanbul’daki Rusya-Ukrayna zirvesi için flaş açıklamalar

Medinskiy, yaptığı videolu açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Rus lider Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy İstanbul’daki Rusya-Ukrayna zirvesi için flaş açıklamalar

Dün yapılan müzakerelerde yıllardan sonra Kiev yetkililerinin ilk kez Rusya ile anlaşmaya hazır olduklarını ifade ettiklerini belirten Medinskiy, "Bize gelecekteki olası bir anlaşmanın, kağıt üzerinde yazılı olduğu anlaşmanın ilkelerini teslim ettiler. Bu kağıtta NATO'ya katılmayı reddetme, Ukrayna'nın tarafsız statüsünü sabitleme, nükleer silahlar ve diğer kitle imha silahlardan vazgeçme yer alıyor." ifadelerini kullandı.

  • 3
  • 12
Rus lider Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy İstanbul’daki Rusya-Ukrayna zirvesi için flaş açıklamalar

Medinskiy, Ukrayna'nın teklifleri arasında yabancı askeri birlikler ve üslerin ülkeye konuşlandırılmasının reddedilmesi ve Rusya da dahil olmak üzere garantör devletlerin rızasıyla Ukrayna'da askeri tatbikatlar yapma zorunluluğunun da bulunduğunu söyledi.

  • 4
  • 12
Rus lider Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy İstanbul’daki Rusya-Ukrayna zirvesi için flaş açıklamalar

Ukrayna'nın gelecekte Rusya ile normal ilişkiler kurmak istediğini aktaran Medinskiy, "Dün Ukrayna tarafı, Rusya ile gelecekte normalleşme ve iyi komşuluk ilişkileri kurmak için bir dizi önemli koşulu yerine getirmeye hazır olduğunu ilk kez yazılı olarak kaydetti." dedi.

  • 5
  • 12
Rus lider Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy İstanbul’daki Rusya-Ukrayna zirvesi için flaş açıklamalar

Rusya'nın Kırım ve Donbas ile ilgili "ilkeli tutumunun" değişmediğini vurgulayan Medinskiy, Ukrayna'nın tekliflerde belirtilen tüm yükümlülükleri yerine getirmesi halinde ülkede NATO askeri alanı oluşma tehdidinin ortadan kalkacağını dile getirdi.