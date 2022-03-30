Son dakika | Rusya Ukrayna savaşında yeni gelişme! Ukrayna tarafından flaş açıklama: Referanduma götüreceğiz
Son dakika haberi... Rusya Ukrayna savaşında gerçekleşen İstanbul Dolmabahçe görüşmesinin ardından, barışa dair bir önemli açıklama daha geldi. Ukraynalı Müzakereci Podolyak "Rusya'nın askerlerini 23 Şubat'taki pozisyonuna çekmesi halinde Rusya ile barış anlaşmasını ulusal referanduma götüreceğiz." dedi.
Rusya Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken dün İstanbul'da gerçekleşen tarihi Rusya Ukrayna zirvesinin ardından Ukrayna'dan flaş açıklamalar geldi. Ukraynalı Müzakereci Podolyak "Rusya'nın askerlerini 23 Şubat'taki pozisyonuna çekmesi halinde Rusya ile barış anlaşmasını ulusal referanduma götüreceğiz." dedi.
Podolyak, "Ukraynalı müzakereci: İstanbul'da Rusya ile müzakerelerin ardından iyimserim." ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'I AYAKTA ALKIŞLADILAR
Rusya-Ukrayna savaşında 34'üncü güne girildi. Rus ve Ukrayna heyetleri barış müzakereleri için Türkiye'nin liderliğinde İstanbul'da buluştu. Sabah saatlerinde Dolmabahçe Sarayı'na gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, heyetlere başarılar diledi, sorumluluklarının büyük olduğunu aktardı.
Erdoğan'ın mesajları hem Rus hem de Ukrayna heyetinden alkış aldı. Görüşmeler 14.00'te sona ererken, Rus ve Ukrayna heyeti açıklamalarda bulundu. Ukrayna heyeti, 'Garantör' vurgusu yaparken, Türkiye'yi de işaret etti. Rus heyeti ise, görüşmelerin 2 hafta içinde süreceğini ifade etti. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan toplantının ardından kritik bir açıklama geldi. Açıklamada, "Diyalog için Kiev ve Çernihiv çevresinde operasyon duracak" denildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Oruçluyken lazer epilasyon yapılır mı? Ağda ve lazer epilasyon orucu bozar mı? Diyanet açıklamaları
- Son dakika açıklaması: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Tarih belli oldu! 3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar olacak?
- Sahura ne zaman kalkıyoruz? 2022 Ramazan'ın ilk günü ne zaman? İlk sahur ve iftar vakti ne zaman? Diyanet açıkladı!
- MEB son dakika açıkladı: Okullarda ara tatil ne zaman? 2022 ilkokul, ortaokul, lise nisan ara tatili ayın kaçında başlıyor?
- LGS kılavuzu 2022: LGS başvurusu ne zaman başlıyor? MEB Liseye geçiş sınavı ne zaman yapılacak?
- Motorin indirimi son dakika: 30 Mart mazot, benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatları güncel liste
- TÜİK 2022 Mart ayı enflasyon beklentisi nedir? 2022 Mart enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
- Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak?
- ÇAYKUR kura sonuçları açıklandı mı? 2022 ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı kura sonuçları nereden öğrenilir?
- Nisan ayı kira artış oranı açıklandı mı? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Nisan ayı kira zammı ne zaman açıklanacak?
- 2022 dünya kupası hangi ülkede oynanacak? Dünya Kupası 2022 ne zaman başlayacak? İşte katılacak takımlar...
- Teheccüd namazı ne zaman kılınır? Teheccüd namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?