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Son dakika | Rusya Ukrayna savaşında yeni gelişme! Ukrayna tarafından flaş açıklama: Referanduma götüreceğiz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.03.2022 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022
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Son dakika | Rusya Ukrayna savaşında yeni gelişme! Ukrayna tarafından flaş açıklama: Referanduma götüreceğiz

Son dakika haberi... Rusya Ukrayna savaşında gerçekleşen İstanbul Dolmabahçe görüşmesinin ardından, barışa dair bir önemli açıklama daha geldi. Ukraynalı Müzakereci Podolyak "Rusya'nın askerlerini 23 Şubat'taki pozisyonuna çekmesi halinde Rusya ile barış anlaşmasını ulusal referanduma götüreceğiz." dedi.

Rusya Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken dün İstanbul'da gerçekleşen tarihi Rusya Ukrayna zirvesinin ardından Ukrayna'dan flaş açıklamalar geldi. Ukraynalı Müzakereci Podolyak "Rusya'nın askerlerini 23 Şubat'taki pozisyonuna çekmesi halinde Rusya ile barış anlaşmasını ulusal referanduma götüreceğiz." dedi.

Podolyak, "Ukraynalı müzakereci: İstanbul'da Rusya ile müzakerelerin ardından iyimserim." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'I AYAKTA ALKIŞLADILAR
Rusya-Ukrayna savaşında 34'üncü güne girildi. Rus ve Ukrayna heyetleri barış müzakereleri için Türkiye'nin liderliğinde İstanbul'da buluştu. Sabah saatlerinde Dolmabahçe Sarayı'na gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, heyetlere başarılar diledi, sorumluluklarının büyük olduğunu aktardı.

Erdoğan'ın mesajları hem Rus hem de Ukrayna heyetinden alkış aldı. Görüşmeler 14.00'te sona ererken, Rus ve Ukrayna heyeti açıklamalarda bulundu. Ukrayna heyeti, 'Garantör' vurgusu yaparken, Türkiye'yi de işaret etti. Rus heyeti ise, görüşmelerin 2 hafta içinde süreceğini ifade etti. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan toplantının ardından kritik bir açıklama geldi. Açıklamada, "Diyalog için Kiev ve Çernihiv çevresinde operasyon duracak" denildi.

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