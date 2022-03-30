Son dakika | Rusya Ukrayna savaşında yeni gelişme! Ukrayna tarafından flaş açıklama: Referanduma götüreceğiz

BAŞKAN ERDOĞAN'I AYAKTA ALKIŞLADILAR

Rusya-Ukrayna savaşında 34'üncü güne girildi. Rus ve Ukrayna heyetleri barış müzakereleri için Türkiye'nin liderliğinde İstanbul'da buluştu. Sabah saatlerinde Dolmabahçe Sarayı'na gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, heyetlere başarılar diledi, sorumluluklarının büyük olduğunu aktardı.

Erdoğan'ın mesajları hem Rus hem de Ukrayna heyetinden alkış aldı. Görüşmeler 14.00'te sona ererken, Rus ve Ukrayna heyeti açıklamalarda bulundu. Ukrayna heyeti, 'Garantör' vurgusu yaparken, Türkiye'yi de işaret etti. Rus heyeti ise, görüşmelerin 2 hafta içinde süreceğini ifade etti. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan toplantının ardından kritik bir açıklama geldi. Açıklamada, "Diyalog için Kiev ve Çernihiv çevresinde operasyon duracak" denildi.