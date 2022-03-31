Yeni Kaledonya 7 büyüklüğünde depremle sallandı!
Son dakika haberine göre: Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alan Yeni Kaledonya'da 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı verildi. Ancak sonra bu uyarı kaldırıldı.
Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alan Yeni Kaledonya'da 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), sarsıntının merkez üssünün Tadine kasabasına 278 kilometre olduğunu bildiriyor. USGS'nin yayınladığı haritaya göre, yerel saatle 16.44'te kaydedilen deprem Yeni Zelanda'da da hissedildi.
Depremin ardından tsunami uyarısı verildi. Ancak sonra bu uyarı kaldırıldı.
SABAH SAATLERİNDE DE 6,9 ŞİDDETİNDE DEPREM MEYDANA GELDİ
Depremin gerçekleştiği noktadaki devasa fay hattı, son 24 saatte oldukça hareketliydi. Aynı noktada yerel saatle 07.57'de 6.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.
İki büyük deprem arasında ise büyüklüğü 5.1'i bulan çok sayıda sarsıntı kaydedildi.
Pasifik Okyanusu'ndaki adalar ülkesi Yeni Kaledonya, yeryüzünün en büyük su kütlesini boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının tam üzerinde yer alıyor. Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.
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