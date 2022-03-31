Yeni Kaledonya 7 büyüklüğünde depremle sallandı!

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), sarsıntının merkez üssünün Tadine kasabasına 278 kilometre olduğunu bildiriyor. USGS'nin yayınladığı haritaya göre, yerel saatle 16.44'te kaydedilen deprem Yeni Zelanda'da da hissedildi.