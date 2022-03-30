Joe Biden, Zelenskiy'le görüştü ve Ukrayna'ya destek sözü verdi
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede Biden, kesenin ağzını açarak Ukrayna'ya mali destek sözü verdi.
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Ukrayna'ya doğrudan 500 milyon dolarlık yardım yapma niyetinde olduğunu söyledi.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ve Zelenskiy bugün ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'ya yaptığı askeri, ekonomik ve insani yardımlar ile Rusya'ya yönelik yaptırımları ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
BIDEN, KESENİN AĞZINI AÇTI
ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'nın güvenlik taleplerine yönelik çalışmalarının ele alındığı açıklamada, Biden, Zelenskiy'e ABD'nin Ukrayna hükümetine 500 milyon dolar doğrudan bütçe yardımı yapma niyeti olduğu konusunda bilgi verdi.
İSTANBUL'DAKİ GÖRÜŞMELER HAKKINDA BİLGİ ALDI
Görüşmede, ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yeni yaptırımlar ve Ukrayna'ya yönelik yeni insani yardımı da ele alınırken, Zelenskiy de Biden'ı Ukrayna'nın Rusya ile müzakereleri (İstanbul) konusunda bilgilendirdi.
RUSYA'DAN UKRAYNA AÇIKLAMASI
Rusya Savunma Bakanlığı'nın, başkent Kiev ve Çernihiv bölgelerine saldırıların azaltacağına dair açıklamalarının üzerine Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Kiev ve Çernihiv'de Ukrayna hedeflerinin yenilgiye uğratıldığını belirterek, "Kiev ve Çernihiv istikametlerinde birliklerin planlı yeniden gruplandırma faaliyetleri yürütülüyor. Donbass ve Ukrayna'da Rus ordusu tarafından yürütülen özel askeri harekatın birinci aşamasında, Kiev de dahil bu istikametlerdeki büyük yerleşimlerin ele geçirilmesi için düşmanın güçlerini, araçlarını, kaynaklarını ve askeri teçhizatını yoğunlaştırmaya itilmesi planlandı" dedi.
Konaşenkov, "Sivil nüfus arasında can kayıplarını önlemek için Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni muharebe alanında ve şehirlere saldırmadan durdurma, Kiev'in silahlı oluşumlarını bu güçleri Rusya ordusunun ana istikametinde, Donbass'ta kullanmasını engelleyecek şekilde yenilgiye uğratma planı yapıldı. Tüm bu hedefler yerine getirildi" ifadelerini kullandı.
Ukrayna'nın doğusunda ve orta kesiminde yüksek hassasiyetli silahlar kullandıklarını belirten Konaşenkov, "Ukrayna'nın batı ve orta bölgelerinden yeni bir düşman kuvveti akınını profesyonel askerlerin operasyonları yoluyla, hava hakimiyetindeki üstünlük kullanılıyordu. Donbass Halk Cumhuriyetleri'ni özgürleştirme operasyonunun son aşamasını gerçekleştirmek için gerekli tüm koşulların oluşturulması için modern yüksek hassasiyetli silahlar kullanılıyor. Bu amaçla 8 yıl boyunca Kiev rejiminin oluşturduğu savunma tahkimatları, hedeflerin imhasıyla gerçekleştirildi ve devam ediliyor" şeklinde konuştu.
"RUS SİLAHLI KUVVETLERİNİN KİEV VE ÇERNİHİV YÖNLERİNDEKİ TÜM ANA GÖREVLERİ TAMAMLANDI"
Tüm ana iletişim hatları ve rezerv ikmal noktalarının tam kontrol altına alındığını duyuran Konaşenkov, "Ukrayna'nın hava savunma sistemleri, hava sahası altyapısı, en büyük askeri depolar, paralı asker eğitim ve toplama merkezleri imha edildi. Onlar üzerinde çalışmalar devam ediyor. Böylece, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Kiev ve Çernihiv yönlerindeki tüm ana görevleri tamamlandı" diye konuştu.
"CİDDİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİYOR"
Rusya'nın Ukrayna'da, ABD'nin desteklediği biyolojik laboratuvarları incelemeye devam ettiğini aktaran Konaşenkov, "Açığa çıkarılan bulgular, Kiev rejiminin Donbass ve Rusya nüfusuna karşı biyolojik silah kullanma ihtimalini ciddi şekilde değerlendirdiğini kanıtlıyor. Savunma Bakanlığı, bu konuda daha detaylı bilgiyi en yakın zamanda düzenleyeceği özel basın toplantısıyla verecek" ifadelerini kullanarak, söz konusu laboratuvarların ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden ile bağlantılı olduğunu savundu.
SON 24 SAATTE UKRAYNA'YA AİT 64 ASKERİ TESİS VURULDU
Ukrayna'ya karşı Rus ordusunun bugünkü faaliyetlerinden bahseden Konaşenkov, "Gün boyunca, operasyonel taktik ve insansız uçaklar Ukrayna'nın 69 askeri tesisini vurdu. Toplamda, özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana 124 uçak ve 77 helikopter, 214 uçaksavar füze sistemi, 323 insansız hava aracı, bin 767 tank ve diğer zırhlı savaş araçları, 186 çoklu roketatar, 741 top ve havan toplarının yanı sıra bin 657 adet özel askeri araç imha edildi" dedi.
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