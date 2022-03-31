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Yunanistan'ın eski Başbakan Yardımcısı Evangelos Venizelos'tan Ege itirafı! Türkiye de var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.03.2022 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022
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Yunanistan’ın eski Başbakan Yardımcısı Evangelos Venizelos’tan Ege itirafı! Türkiye de var

Yunanistan'ın eski Başbakan Yardımcısı Evangelos Venizelos, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki haklarına saldıran Yunanistan'ın yüzüne gerçekleri vurdu. Ege'nin bir maden sahası olmayacağını kaydeden Venizelos, "Bir Yunan gölü de değildir, Türkiye de vardır." dedi.

Yunanistan eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos, Ege'nin bir Yunan gölü olmadığını söyledi.

Ekonomik Posta (OT) Forumu'nda konuşan Venizelos, bölgesel gelişmeler ve Türk-Yunan ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"EGE YUNAN GÖLÜ DEĞİLDİR"

Venizelos, Türkiye ile Yunanistan arasındaki deniz yetki alanları anlaşmazlığının uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi gerektiğini savunarak, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bir yeri var. Denize kıyısı olan bir ülke. Tabii ki Yunanistan, Kıbrıs, İsrail, Lübnan ve Mısır da vardır." diye konuştu.

Ege'nin bir maden sahası olmayacağını kaydeden Venizelos, "(Ege) bir Yunan gölü de değildir, Türkiye de vardır." dedi.

YUNANİSTAN'A MESAJ

Yunanistan'ın hem kendi egemenlik haklarının çiğnenmesini istemediğini hem de karşı tarafın durumunu anladığını belirten bir söylem benimseyebileceğini savunan Venizelos, "Önümüzdeki 5-10 sene içerisinde buradaki kaynaklar değerlendirilmeyecekse, unutalım gitsin çünkü farklı enerji çeşitlerine geçeceğiz." ifadesini kullandı.

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