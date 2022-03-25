Ukrayna'dan dehşete düşüren haber! Bir mezarda 200 kişi...
Rusya-Ukrayna savaşı 1 aydır devam ederken sivil kayıplar da gittikçe artıyor. Geçen günlerde insanların toplu mezarlara gömüldüğü iddiası öne sürülmüş, fotoğraflar da basına servis edilmişti. Konuya dair yaşanan yeni gelişmeye göre bir Birleşmiş Milletler (BM) yetkilisi, Mariupol'da toplu mezarlar kazıldığını ifadelerini kullandı.
Rusya-Ukrayna savaşı 1. ayını doldururken can kayıpları her geçen gün artıyor. Geçenhafta insanların toplu mezarlara gömüldüğü öne sürülmüştü. Bir takım fotoğraflar da basına yansırken iddiaların doğruluğu netleşmemişti. Tüyler ürperten olayla ilgili BM yetkilisinden açıklama geldi.
Ukrayna'daki Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları ekibi başkanı Matilda Bogner Rus işgali altındaki Mariupol'de toplu mezarlar kazıldığını söyledi.
BİR MEZARA 200 KİŞİ GÖMÜLÜYOR
Bogner, bu toplu mezarlardan birinde 200 kişinin cansız bedeninin bulunduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi.
Bazı delillerin uydu görüntülerinden edinildiğini söyleyen Bogner "Toplu mezarlar ile ilgili bize ulaşan bilgiler giderek artıyor" dedi.
SİVİL CAN KAYBI ARTIYOR
Bogner, Ukrayna'daki sivil can kaybının 1,035'i aştığını söylerken ekibinin her iki tarafın da gelişigüzel görünen saldırılarını araştırdığını ifade etti.
Rusya 24 Şubat'ta Ukrayna'ya girmiş ve özel askeri operasyon olarak tanımladıkları bu hamle Batılı ülkelerin çok sert yaptırımlar uygulamasına neden olmuştu.
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