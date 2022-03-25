Ukrayna’dan dehşete düşüren haber! Bir mezarda 200 kişi...

SİVİL CAN KAYBI ARTIYOR

Bogner, Ukrayna'daki sivil can kaybının 1,035'i aştığını söylerken ekibinin her iki tarafın da gelişigüzel görünen saldırılarını araştırdığını ifade etti.

Rusya 24 Şubat'ta Ukrayna'ya girmiş ve özel askeri operasyon olarak tanımladıkları bu hamle Batılı ülkelerin çok sert yaptırımlar uygulamasına neden olmuştu.