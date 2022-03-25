Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk! Yılan Adası’nda Ruslara direnen 19 Ukraynalı askerle ilgili gelişme

"ÇOK MUTLUYUZ"

Ancak daha sonra Ukrayna, askerlerin ölmediğini ve Rus birlikleri tarafından esir alındığını açıklamıştı. Donanma tarafından yapılan açıklamada, "Kardeşlerimizin hayatta ve iyi olduğunu duymaktan dolayı çok mutluyuz" denildi. Ancak askerlerin Rus ordusu tarafından esir alındığı ifade edildi.