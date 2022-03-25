25 Mart 2022, Cuma
Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk! Yılan Adası’nda Ruslara direnen 19 Ukraynalı askerle ilgili gelişme
Rusya-Ukrayna savaşı bir ayı doldurdu. Savaşın 2. gününde Ukrayna'ya bağlı Yılan Adası'nda Rus güçlerince öldürüldüğü değerlendirilen, fakat daha sonra esir alındığı belirtilen 19 Ukraynalı askerle alakalı bir gelişme yaşandı. Rusya-Ukrayna arasında bir ilk oldu ve yapılan esir asker değişimi esnasında, Yılan Adası'nda görevli askerlerin de kurtarıldığı aktarıldı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 25.03.2022 10:55 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 10:55
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8