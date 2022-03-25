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Haberler Galeri Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk! Yılan Adası’nda Ruslara direnen 19 Ukraynalı askerle ilgili gelişme

Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk! Yılan Adası’nda Ruslara direnen 19 Ukraynalı askerle ilgili gelişme

Rusya-Ukrayna savaşı bir ayı doldurdu. Savaşın 2. gününde Ukrayna'ya bağlı Yılan Adası'nda Rus güçlerince öldürüldüğü değerlendirilen, fakat daha sonra esir alındığı belirtilen 19 Ukraynalı askerle alakalı bir gelişme yaşandı. Rusya-Ukrayna arasında bir ilk oldu ve yapılan esir asker değişimi esnasında, Yılan Adası'nda görevli askerlerin de kurtarıldığı aktarıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.03.2022 10:55 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 10:55
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Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk! Yılan Adası’nda Ruslara direnen 19 Ukraynalı askerle ilgili gelişme

Rusya-Ukrayna savaşı bugün itibariyle 1. ayını doldurdu. Haftalardır süren görüşmelerden daha bir sonuca ulaşılamadı. Diğer taraftan sıcak çatışmanın yaşandığı bölgelerde de sivil kayıplar artmaya devam ediyor.

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Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk! Yılan Adası’nda Ruslara direnen 19 Ukraynalı askerle ilgili gelişme

19 UKRAYNA ASKERİ 11 RUS SİVİL DENİZCİ İLE TAKAS EDİLDİ

Savaş birinci ayını doldurmuşken, Rusya-Ukrayna arasında bir ilk yaşandı. Odessa açıklarında batan bir gemiden kurtarılan 11 Rus sivil denizci, Karadeniz'de bulunan ve savaşın ilk günlerinde Yılan Adası'nda esir alınan 19 Ukraynalı denizciyle takas edildi.

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Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk! Yılan Adası’nda Ruslara direnen 19 Ukraynalı askerle ilgili gelişme

"ZELENSKİY'NİN EMRİ İLE TAM TEŞEKKÜLLÜ BİR SAVAŞ ESİRİ DEĞİŞİMİ GERÇEKLEŞTİ"

Bunun dışında 10 Rus askerinin 10 Ukraynalı askerle de yer değiştirildiği ifade edildi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereschchuk sosyal medyadan yaptığı açıklamada konuyla ilgili "Zelenskiy'nin emri ile tam teşekküllü bir savaş esiri değişimi gerçekleşti" sözlerine yer verdi.

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Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk! Yılan Adası’nda Ruslara direnen 19 Ukraynalı askerle ilgili gelişme

YILAN ADASI'NDA 13 ASKER ÖLDÜ

Savaşın ikinci gününde Romanya sınırına yakın yerde bulunan ve Ukrayna'nın elinde olan Yılan Adası'ndaki 13 askerin Rus işgali altındaki ölümü herkesi derinden yasa boğmuştu.

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Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk! Yılan Adası’nda Ruslara direnen 19 Ukraynalı askerle ilgili gelişme

"ÇOK MUTLUYUZ"

Ancak daha sonra Ukrayna, askerlerin ölmediğini ve Rus birlikleri tarafından esir alındığını açıklamıştı. Donanma tarafından yapılan açıklamada, "Kardeşlerimizin hayatta ve iyi olduğunu duymaktan dolayı çok mutluyuz" denildi. Ancak askerlerin Rus ordusu tarafından esir alındığı ifade edildi.