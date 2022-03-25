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Son dakika: Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı taşıyan uçak acil iniş yaptı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.03.2022 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022
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Son dakika: Polonya Cumhurbaşkanı Duda’yı taşıyan uçak acil iniş yaptı

Son dakika haberi... Uluslararası haber ajansları Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yı taşıyan uçağın Biden ziyareti öncesinde Varşova'ya acil iniş gerçekleştirmek zorunda kaldığını duyurdu.

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