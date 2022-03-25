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Mariupol'den ayrılan Türkler Lviv'den Polonya sınırına doğru yola çıktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.03.2022
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Mariupol’den ayrılan Türkler Lviv’den Polonya sınırına doğru yola çıktı

Rusya-Ukrayna savaşında tehlike altında olan Mariupol şehrinden kalan Türkler bölgeden ayrılmaya başladı. Türkler, bir hafta yolculuğun ardından ulaştıkları Lviv'den ayrılarak Polonya'ya geçebilmek için yola çıktı.

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