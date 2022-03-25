Liderler üç ayrı toplantıda bir araya geldi! NATO’dan Ukrayna’ya destek

Kimyasal silahların kullanımının Ukrayna'daki çatışmanın doğasını tamamen değiştireceğini vurgulayan Stoltenberg, "Bunun geniş çaplı sonuçları olacaktır. Bu hem Ukrayna halkını etkileyecek hem de bölgedeki NATO ülkelerini tehdit edecek duruma yol açacaktır. Kimyasalların çevreye yayılması tehlikesi ortaya çıkacaktır. Rusya'nın geçmişte Suriye'de kimyasal silahlar kullanılmasına destek olduğunu da biliyoruz" ifadelerini kullandı.