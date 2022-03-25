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Liderler üç ayrı toplantıda bir araya geldi! NATO'dan Ukrayna'ya destek

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Giriş Tarihi: 25.03.2022 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022
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Liderler üç ayrı toplantıda bir araya geldi! NATO’dan Ukrayna’ya destek

Ukrayna Rusya savaşında bir ay geride kalırken Batı ülkeleri Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı NATO Liderler Zirvesi, NATO Karargahı’nda yapıldı.

Rusya-Ukrayna savaşının damga vurduğu Liderler Zirvesi'nde, NATO'nun Doğu Kanadı'nın güçlendirme adımları tartışılırken, İttifak liderleri, Ukrayna'Ya daha fazla siyasi ve askeri destek vermenin yanı sıra, ABD'den Kremlin'e karşı yeni yaptırımlar ve göçmenlere destek konularına ilişkin kararlar aldı.

Zirveden çıkan ortak bildiride, üye ülkelerin, Ukrayna'ya destek amacıyla Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya'da 4 uluslararası muharebe grubu daha konuşlandırma kararı yer aldı.

Zirve sonrası basına açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens StoltenberG, Rusya'ya karşı sert uyarılarda bulunurken, İttifak'ın, kimyasal, biyolojik ve nükleer tehditlerden korunmak için Ukrayna'ya askeri ekipman desteği vereceğini bildirdi.

Kimyasal silahların kullanımının Ukrayna'daki çatışmanın doğasını tamamen değiştireceğini vurgulayan Stoltenberg, "Bunun geniş çaplı sonuçları olacaktır. Bu hem Ukrayna halkını etkileyecek hem de bölgedeki NATO ülkelerini tehdit edecek duruma yol açacaktır. Kimyasalların çevreye yayılması tehlikesi ortaya çıkacaktır. Rusya'nın geçmişte Suriye'de kimyasal silahlar kullanılmasına destek olduğunu da biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Liderler Zirvesi'nde Çin'in Rusya'ya olan desteği de ana gündem maddelerinden biriydi. Stoltenberg, Çin'in Rusya'ya ekonomik ya da askeri destek sağlamaması konusunda uyarıda da bulundu.

Zirveden çıkan kararlardan biri de Genel Sekreter Stoltenberg'in Ukrayna'daki savaş nedeniyle görev süresinin 1 yıl daha uzatılması oldu.

NATO Zirvesi'nde Rusya'ya karşı alınan kararlar şöyle:

Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya'da 4 yeni NATO savaş grubu konuşlandırılacak. Böylece Baltık Denizi'nden Karadeniz'e kadar NATO'nun çok uluslu savaş grubu sayısı 8'e çıkarıldı.

NATO havada daha fazla savaş uçağı bulunduracak. Denizaltı ve savaş gemilerinin sayısı artırılacak.

Tanksavar ve hava savunma sistemleri ile insansız hava araçları için destek verilecek.

Ukrayna'ya biyolojik, kimyasal, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı koruma sağlamak için siber güvenlik ve ekipman yardımı yapılacak.

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