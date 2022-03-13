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Yurt dışından İstanbul'a kar uyarısı! Harita ile Marmara bölgesini işaret ettiler | Pazar ve pazartesi hava nasıl olacak?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.03.2022 Güncelleme Tarihi: 13.03.2022
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Yurt dışından İstanbul’a kar uyarısı! Harita ile Marmara bölgesini işaret ettiler | Pazar ve pazartesi hava nasıl olacak?

İstanbul'da devam eden kar yağışı için yeni uyarılar geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışının İstanbul'da biteceği günü açıkladı. Yabancı kaynaklar İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesi için kar haberi verdi. Peki kar İstanbul'da kaç gün daha devam edecek. İşte haritalar ile İstanbul'a kar uyarısı.

İstanbul'a kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan da peş peşe uyarı geldi. Vali Yerlikaya milyonlarca İstanbulluyu etkili kar yağışına karşı uyardı.İşte pazar ve yeni haftanın ilk günü için Türkiye genelinde beklenen hava durumu tahmini.

İSTANBUL İÇİN KRİTİK GÜN

İstanbul'a beklenen yoğun kar yağışı için kritik sürek dün akşam itibarıyla başladı. Akşam saatlerinde başlayan gök gürültüsü ve şimşek çakmasının ardından kar yağışı başladı.

Avrupa ve Anadolu yakalarında başlayan karın etkisi uzun sürmedi. Kar yağışı beklenilenin aksine kısa sürdü. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarda yoğun karın pazar günü akşam saatlerine kadar devam edeceği belirtilmişti.

Sert kar yağışının pazar günü de yağma ihtimali devam ediyor. Yapılan yeni açıklamada ise yeni haftanın ilk günü olan pazartesi de karlı görüldü. İstanbullu vatandaşların kar yağışı nedeniyle mağdur olmaması için 7/24 mesaisine devam ediyor.

HARİTA İLE PAYLAŞIM

Yabancı kaynaklardan poseidon system de İstanbul'un haritasını paylaştı. Genel olarak Marmara Bölgesi'nde beklenen kar yağışı için milyonlara sinyal verildi.

DEK VE VORTEKSLER YİNE GÖRÜLEBİLİR

İstanbul'daki kar yağışının 24 Ocak'ta olduğu gibi Vorteks ve Deniz Etkili Kar (DEK) şeklinde de olabileceği belirtiliyor.

VORTEKSLER VAKUM YAPARAK GELİYOR

Uydu görüntüsünde yeni bir kar yağışı dalgası görüntülendi. Görüntüde Karadeniz üzerinde oluşan Vortekslerin vakum yaparak İstanbul, Yalova ve Kocaeli'ye doğru ilerlediği görüldü.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

PAZAR

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