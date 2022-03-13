Yurt dışından İstanbul’a kar uyarısı! Harita ile Marmara bölgesini işaret ettiler | Pazar ve pazartesi hava nasıl olacak?

Sert kar yağışının pazar günü de yağma ihtimali devam ediyor. Yapılan yeni açıklamada ise yeni haftanın ilk günü olan pazartesi de karlı görüldü. İstanbullu vatandaşların kar yağışı nedeniyle mağdur olmaması için 7/24 mesaisine devam ediyor.

HARİTA İLE PAYLAŞIM

Yabancı kaynaklardan poseidon system de İstanbul'un haritasını paylaştı. Genel olarak Marmara Bölgesi'nde beklenen kar yağışı için milyonlara sinyal verildi.