Yurt dışından İstanbul'a kar uyarısı! Harita ile Marmara bölgesini işaret ettiler | Pazar ve pazartesi hava nasıl olacak?
İstanbul'da devam eden kar yağışı için yeni uyarılar geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışının İstanbul'da biteceği günü açıkladı. Yabancı kaynaklar İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesi için kar haberi verdi. Peki kar İstanbul'da kaç gün daha devam edecek. İşte haritalar ile İstanbul'a kar uyarısı.
İstanbul'a kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan da peş peşe uyarı geldi. Vali Yerlikaya milyonlarca İstanbulluyu etkili kar yağışına karşı uyardı.İşte pazar ve yeni haftanın ilk günü için Türkiye genelinde beklenen hava durumu tahmini.
İSTANBUL İÇİN KRİTİK GÜN
İstanbul'a beklenen yoğun kar yağışı için kritik sürek dün akşam itibarıyla başladı. Akşam saatlerinde başlayan gök gürültüsü ve şimşek çakmasının ardından kar yağışı başladı.
Avrupa ve Anadolu yakalarında başlayan karın etkisi uzun sürmedi. Kar yağışı beklenilenin aksine kısa sürdü. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarda yoğun karın pazar günü akşam saatlerine kadar devam edeceği belirtilmişti.
Sert kar yağışının pazar günü de yağma ihtimali devam ediyor. Yapılan yeni açıklamada ise yeni haftanın ilk günü olan pazartesi de karlı görüldü. İstanbullu vatandaşların kar yağışı nedeniyle mağdur olmaması için 7/24 mesaisine devam ediyor.
HARİTA İLE PAYLAŞIM
Yabancı kaynaklardan poseidon system de İstanbul'un haritasını paylaştı. Genel olarak Marmara Bölgesi'nde beklenen kar yağışı için milyonlara sinyal verildi.
DEK VE VORTEKSLER YİNE GÖRÜLEBİLİR
İstanbul'daki kar yağışının 24 Ocak'ta olduğu gibi Vorteks ve Deniz Etkili Kar (DEK) şeklinde de olabileceği belirtiliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
PAZAR
PAZARTESİ
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tarih açıklandı! Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 2022 Mart ayı doğal gaz fatura desteği ayın kaçında ödenecek?
- Pera Palas 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Pera Palas'ta Gece Yarısı 2. yeni sezon fragmanı çıktı mı?
- GS BJK maçı oynanacak mı, ertelendi mi? 2022 Galatasaray Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta?
- MEB ara tatil için tarih verdi! 2022 Nisan ara tatili ne zaman yapılacak? Okullarda 2. dönem ara tatili ayın kaçında?
- MSÜ sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2022 MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM son duyurular!
- Gözler AÖL'de! 2. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 açık lise sonuçları ne zaman açıklanır?
- Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 EGM 96. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- İstanbul 12-13 Mart hava durumu: İstanbul'da Cumartesi ve Pazar günü kar yağacak mı? Meteoroloji hava durumu!
- Pazartesi günü okul var mı? 14 Mart Pazartesi okullarda kar tatili olacak mı? İstanbul'da kar tatili yapılacak mı?
- Ramazan başlangıcı: 2022 oruç ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ne zaman, ayın kaçında? 2022 Diyanet dini günler takvimi!
- YÖKDİL ertelendi mi, iptal mi? 13 Mart Pazar günü YÖKDİL sınavı yapılacak mı? ÖSYM son açıklamalar
- 12 Mart evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım yardımı yatan iller güncel liste açıklandı mı? Son gelişmeler