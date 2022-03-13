Rusya Ukrayna savaşında 18. gün! Kiev sokak savaşına hazırlanıyor | Zelenskiy’den çarpıcı Rusya iddiası: Rüşvet verecek birilerini arıyorlar

ZELENSKİY'DEN RUSYA'NIN HERSON'DA KURACAĞI İDDİA EDİLEN "SAHTE CUMHURİYETE" TEPKİ

03.00 Ukrayna'nın NATO'ya giremeyeceğini söyleyen Zelenski "Ukrayna'nın NATO'ya girebileceğini göremiyorum. NATO ülkelerinden bize destek verenlere minnettarız" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, cumartesi gece yayınladığı video mesajında, Herson bölgesi topraklarındaki Rus ordusunun "sahte cumhuriyetler yaratmanın üzücü deneyimini tekrarlamaya çalıştığını" belirtti.

Zelenskiy, "(Onlar) Yerel yöneticilere şantaj yapıyorlar. Meclis üyelerine baskı yapıyorlar. Sözde HNR'yi (Herson Halk Cumhuriyeti) yaratmak için rüşvet verecek birilerini arıyorlar. Ayrıca ölü doğmuş "LNR" ve "DNR" gibi, meşru hükümete karşı komiteler düzenlemek için (çabalıyorlar). Bazı yöneticilere şunu söylemek istiyorum. İşgalcilerin teklifine birileri cezbedilecekse, 12 bin Rus askerinin peşinden gitmek için kendinize bir hüküm imzalamış oluyorsunuz." dedi.

Zelenskiy ayrıca Rusya yönetiminin kendi ülkesini sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerinin analoğuna dönüştürmekte olduğunu belirterek, "Onlar yalnızca şiddete güveniyorlar. Yalnızca teröre. Yalnızca çokça sahip oldukları silahlara güveniyorlar. Ama işgalcilerin normal bir yaşam için doğal bir altyapıları yok. İnsanlar mutluluk duysunlar ve hayal kursunlar diye. Onlar hayatı normalleştirmek için organik olarak acizler. Rusya'nın girdiği her yerde hayaller imkansızdır. Sadece çok zor hayatta kalma mücadelesi (var). Ukrayna'ya yönelik saldırının bir sonucu olarak, Rusya yönetimi aslında kendi devletini sözde "DNR" ve "LNR'nin bir analoğuna dönüştürüyor. Yoksulluğun hüküm süreceği ve her şeyin sadece şiddetle belirleneceği, tüm dünyadan izole edilmiş geniş bir bölgeye." ifadesini kullandı.

00.17 Ukrayna Dışişleri Bakan Kuleba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Herson bölgesinde "sahte referandum" düzenlemeyi planladığı iddialarına değindi. Kuleba, "2014 metodolojisine göre, Rusya umutsuzca Herson'da 'Halk Cumhuriyeti' için sahte bir referandum düzenlemeye çalışıyor. Tamamen bir kurgu olduğu için halk arasındaki destek sıfır. Bu planların uygulanması durumunda, Rusya Federasyonu'na karşı güçlü yaptırımlar uygulanmalıdır. Herson, her zaman Ukrayna'dır ve öyle de kalacaktır." ifadelerini kullandı.