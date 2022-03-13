Rusya Ukrayna savaşında 18. gün! Kiev sokak savaşına hazırlanıyor | Zelenskiy'den çarpıcı Rusya iddiası: Rüşvet verecek birilerini arıyorlar
Rusya Ukrayna savaşında 18. güne girildi. Savaşta her iki taraf da ağır kayıplar yaşıyor. Rus ordusunun, Nikolaev ve Mariupol kentlerine düzenlediği saldırıların ardından Kiev için de harekete geçeceği belirtiliyor. Kiev ise; sokak savaşı için hazırlıklarını tamamlamış durumda. Kentte silahlanan sivil halk ve ordu barikatlar kurup, çukurlar kazıyor. Rusya’nın, bazı kentlerde milletvekilleri de dahil olmak üzere yöneticilere baskı yaptığını belirten Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "İşgalciler Donetsk ve Luhansk gibi sahte cumhuriyetlerin bir benzerini Herson’da uygulamaya çalışıyor. Burada kent yöneticilerine ve milletvekillerine baskı yapıyorlar. Rüşvet verecek birilerini arıyorlar" ifadelerini kaydetti.
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 18. gününe girdi. Ukrayna'nın birçok kentinde çatışmalar devam ederken açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Melitopol Belediye Başkanı Ivan Fedorov'un Rus birlikleri tarafından kaçırıldığını açıkladı.
ABD'DEN RUSYA'YA YAPTIRIMLAR
Rusya'ya karşı alınan yeni yaptırımları açıklayan Biden, "Rus ekonomisini yıkmış bulunuyoruz. Moskova borsası iki haftadır açılamıyor çünkü açılınca çökeceklerini biliyorlar" ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile gerçekleştirilen müzakerelerde olumlu değişimler olduğunu söyledi. Putin, Kremlin Sarayı'nda Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yu ağırladı. İki lider, Ukrayna'daki krizin ele alındığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.
Belarus'ta Ukrayna ve Rusya heyetleri arasında gerçekleştirilen müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulunan Putin, "Ukrayna konusundaki durum ve neredeyse her gün yapılan müzakerelerin şu anda nasıl ilerlediği hakkında sizi mutlaka bilgilendireceğim. Bizim tarafımızdaki müzakere temsilcilerinin bana verdiği bilgilere göre bazı olumlu değişimler var. Tüm bunları size daha ayrıntılı olarak anlatacağım" dedi.
KONVOY YİNE GÖRÜNTÜLENDİ
Kiev dışındaki Rus konvoyunun, yeniden konuşlandığını gösteren uydu görüntüleri yayımlandı. 64 kilometrelik konvoyun, başkent yakınındaki kentlere ve ormanlık alanlara dağıldığı görüldü.
Uydu şirketi Maxar, başkentin kuzeybatısındaki Antonov Havalimanı yakınlarındaki konvoyun dağıtıldığını ve yeniden konuşlandığını gösteren fotoğraflar paylaştı.
İşte Rusya-Ukrayna savaşından son dakika gelişmeleri:
07.17 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sivillerin tahliyesi sırasında Rus saldırıları sonucu 7 sivil hayatını kaybettiğini duyurdu.
04.00 Rusya hükümeti, dün Rus askerleri tarafından gözaltına alınan eski Melitopol Belediye Başkanı İvan Federor'un yerine vekaleten Rusya yanlısı Galina Danilçenko, Melitopol'ün yeni belediye başkanı olarak atandı.
03.15 Rusya, Ukrayna'nın Donetsk Bölgesi'nde yer alan Svyatogorsk kasabasında vatandaşların sığındığı bir kiliseyi bombalayarak, bölgede yer alan Gostomel kentine de hava saldırısı düzenledi.
ZELENSKİY'DEN RUSYA'NIN HERSON'DA KURACAĞI İDDİA EDİLEN "SAHTE CUMHURİYETE" TEPKİ
03.00 Ukrayna'nın NATO'ya giremeyeceğini söyleyen Zelenski "Ukrayna'nın NATO'ya girebileceğini göremiyorum. NATO ülkelerinden bize destek verenlere minnettarız" ifadelerini kullandı.
Zelenskiy, cumartesi gece yayınladığı video mesajında, Herson bölgesi topraklarındaki Rus ordusunun "sahte cumhuriyetler yaratmanın üzücü deneyimini tekrarlamaya çalıştığını" belirtti.
Zelenskiy, "(Onlar) Yerel yöneticilere şantaj yapıyorlar. Meclis üyelerine baskı yapıyorlar. Sözde HNR'yi (Herson Halk Cumhuriyeti) yaratmak için rüşvet verecek birilerini arıyorlar. Ayrıca ölü doğmuş "LNR" ve "DNR" gibi, meşru hükümete karşı komiteler düzenlemek için (çabalıyorlar). Bazı yöneticilere şunu söylemek istiyorum. İşgalcilerin teklifine birileri cezbedilecekse, 12 bin Rus askerinin peşinden gitmek için kendinize bir hüküm imzalamış oluyorsunuz." dedi.
Zelenskiy ayrıca Rusya yönetiminin kendi ülkesini sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerinin analoğuna dönüştürmekte olduğunu belirterek, "Onlar yalnızca şiddete güveniyorlar. Yalnızca teröre. Yalnızca çokça sahip oldukları silahlara güveniyorlar. Ama işgalcilerin normal bir yaşam için doğal bir altyapıları yok. İnsanlar mutluluk duysunlar ve hayal kursunlar diye. Onlar hayatı normalleştirmek için organik olarak acizler. Rusya'nın girdiği her yerde hayaller imkansızdır. Sadece çok zor hayatta kalma mücadelesi (var). Ukrayna'ya yönelik saldırının bir sonucu olarak, Rusya yönetimi aslında kendi devletini sözde "DNR" ve "LNR'nin bir analoğuna dönüştürüyor. Yoksulluğun hüküm süreceği ve her şeyin sadece şiddetle belirleneceği, tüm dünyadan izole edilmiş geniş bir bölgeye." ifadesini kullandı.
00.17 Ukrayna Dışişleri Bakan Kuleba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Herson bölgesinde "sahte referandum" düzenlemeyi planladığı iddialarına değindi. Kuleba, "2014 metodolojisine göre, Rusya umutsuzca Herson'da 'Halk Cumhuriyeti' için sahte bir referandum düzenlemeye çalışıyor. Tamamen bir kurgu olduğu için halk arasındaki destek sıfır. Bu planların uygulanması durumunda, Rusya Federasyonu'na karşı güçlü yaptırımlar uygulanmalıdır. Herson, her zaman Ukrayna'dır ve öyle de kalacaktır." ifadelerini kullandı.
00.09 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bugün Kiev, Lviv, Çernivtsi, Herson ve Konotop'tan 489 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 14 bin 480 oldu. Yolunuz açık olsun!
22.07 Azak Denizi'nde yol alan Rus kargo gemisi, Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından vuruldu.
MÜZAKERELER ÇEVRİM İÇİ DEVAM EDİYOR
Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için gerçekleştirilen müzakerelerin çevrim içi olarak devam ettiği bildirildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, "Müzakereler çevrim içi olarak devam ediyor." dedi.
Heyete, önceden olduğu gibi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy'in başkanlık yaptığını söyleyen Peskov, müzakerelerin detaylarıyla ilgili "Şu an için ayrıntılar hakkında yorum yapmaktan kaçınıyoruz." diye konuştu.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rus heyeti ile görüşmeler artık kesintisiz video formatında devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Özel çalışma alt gruplarının da oluşturulduğu bilgisini paylaşan Podolyak, Ukrayna'nın pozisyonlarının önceki direktifler tarafından belirlenmiş olduğunu hatırlattı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bugün yaptığı telefon görüşmesinde, Rus ve Ukraynalı temsilciler arasında video formatında gerçekleşen bir dizi görüşme hakkında ayrıntılı bilgi verdiği bildirilmişti.
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