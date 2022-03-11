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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan İstanbullulara kar yağışı uyarısı: Hafta sonuna dikkat

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Giriş Tarihi: 11.03.2022 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan İstanbullulara kar yağışı uyarısı: Hafta sonuna dikkat

Son dakika haberleri... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbulluara kar yağışı uyarısında bulundu. Vali Yerlikaya, ''Yoğun kara karşı Cumartesi ve Pazar gününe dikkat.'' ifadelerini kullandı.

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