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Irak'taki ABD Konsolosluğuna füzeli saldırı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.03.2022 Güncelleme Tarihi: 13.03.2022
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Irak’taki ABD Konsolosluğuna füzeli saldırı

Irak'ın Erbil kentindeki ABD Konsolosluğuna yönelik füze saldırı düzenlendi. Erbil Valisi Ümid Hoşnav, olayın terör saldırısı olduğunu ve füzelerle yapıldığını akdı. IKBY İçişleri Bakanlığı tarafından Erbil'e yönelik füzeli saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

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