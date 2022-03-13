Rusya Krasnopol ile Ukrayna’nın saha komutanlığını imha etti

Krasnopol ile nokta atışı yapıldığını belirten Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı, "Yüksek hassasiyetli bir topçu mermisinin komuta merkezine tam isabetini ve tek bir hedefin tamamen yok edilmesi kaydedildi" ifadelerine yer verdi.

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