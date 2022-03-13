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Rusya Krasnopol ile Ukrayna'nın saha komutanlığını imha etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.03.2022 Güncelleme Tarihi: 13.03.2022
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Rusya Krasnopol ile Ukrayna’nın saha komutanlığını imha etti

Rusya, Ukrayna savaşından yeni görüntüler paylaştı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait saha komutanlığının imha edildiğini duyuran Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı, "Krasnopol tam isabetlet tek hedefi tamamen imha etti" ifadelerine yer verdi.

Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saha komutanlığının imha edildiği anların görüntülerini paylaştı. Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, atışın yüksek hassasiyetli, yarı otomatik lazer güdümlü, topçu silah sistemi Krasnopol ile yapıldığı belirtildi.

HEDEF TAMAMEN YOK EDİLDİ

Rusya-Ukrayna savaşının 18. gününde bölgeden sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı, Krasnopol ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saha komutanlığının vurulduğunu duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saha komutanlığının tek atışta tamamen imha edildiği belirtildi.

Krasnopol ile nokta atışı yapıldığını belirten Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı, "Yüksek hassasiyetli bir topçu mermisinin komuta merkezine tam isabetini ve tek bir hedefin tamamen yok edilmesi kaydedildi" ifadelerine yer verdi.

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