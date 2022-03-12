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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler çevrim içi yapılıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.03.2022 Güncelleme Tarihi: 12.03.2022
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler çevrim içi yapılıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için gerçekleştirilen müzakerelerin çevrim içi olarak devam ettiğini bildirildi.

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