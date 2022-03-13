Rusya’dan yaptırım çağrısı! Kaldırın yoksa dünyaya uzay istasyonu düşer

Bir sanayi şehri olan Dinyeper ilk kez saldırılara hedef oldu. Rusya Savunma Bakanlığı, uzun menzilli füzelerle Ukrayna'nın askeri altyapı tesislerine yeni saldırı düzenlendiğini duyurdu. Rus kuvvetleri, Ukrayna askeri altyapısına ait 3 bin 491 hedefi imha ettiğini açıkladı.