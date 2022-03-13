13 Mart 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Rusya'dan yaptırım çağrısı! Kaldırın yoksa dünyaya uzay istasyonu düşer

Rusya'dan yaptırım çağrısı! Kaldırın yoksa dünyaya uzay istasyonu düşer

Rusya-Ukrayna savaşının ilk gününden itibaren birçok ülkeden yaptırım açıklamaları peş peşe geldi. Rusya'nı hedef alındığı yaptırım kararları sonrası Putin'in ardından bir açıklamada Rusya Federal Uzay Ajansı Başkanı Dmitriy Rogozin'den geldi. Rusya'nın uzay ajansının çalışmaya devam edebilmesi için yaptırımların kalkması gerektiğini vurgulayan Rogozin, 500 tonluk istasyonun dünyaya düşebileceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 13.03.2022 08:19 Güncelleme Tarihi: 13.03.2022 08:50
  • 1
  • 16
Rusya’dan yaptırım çağrısı! Kaldırın yoksa dünyaya uzay istasyonu düşer

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 17'nci gün geride kaldı. Ülkenin doğusundaki saldırılar da yoğunlaşıyor. Dün sabah başkent Kiev'in yanı sıra Odessa, Dinyeper ve Harkiv'de Rus hava saldırılarına karşı sirenler çaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Rusya’dan yaptırım çağrısı! Kaldırın yoksa dünyaya uzay istasyonu düşer

Bir sanayi şehri olan Dinyeper ilk kez saldırılara hedef oldu. Rusya Savunma Bakanlığı, uzun menzilli füzelerle Ukrayna'nın askeri altyapı tesislerine yeni saldırı düzenlendiğini duyurdu. Rus kuvvetleri, Ukrayna askeri altyapısına ait 3 bin 491 hedefi imha ettiğini açıkladı.

  • 3
  • 16
Rusya’dan yaptırım çağrısı! Kaldırın yoksa dünyaya uzay istasyonu düşer

DONDURUCU SOĞUK VAR

Dünyanın gözü bir yandan başkent Kiev'de, diğer taraftan yoğun bir bombardıman altındaki liman kenti Mariupol'de. Rus askeri birlikleri Mariupol'ü kuşattı.

  • 4
  • 16
Rusya’dan yaptırım çağrısı! Kaldırın yoksa dünyaya uzay istasyonu düşer

Hastaneler ve okullar yerle bir edildi. Şehrin tüm altyapısı vuruldu. Kentin büyük bir bölümünde elektrik, su, ısınma sorunu yaşanıyor.

  • 5
  • 16
Rusya’dan yaptırım çağrısı! Kaldırın yoksa dünyaya uzay istasyonu düşer

Dondurucu havada yaşam mücadelesi sürüyor. Şehirdeki kimseye ulaşılamıyor. Rusya'nın bombardımana tuttuğu şehirde 12 günde 1582 kişi öldü. Ölenler, toplu mezarlara gömüldü. Rusya, sivil vatandaşların tahliyesi ve kente ulaştırılmak istenen insani yardımları da engelliyor.