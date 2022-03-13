13 Mart 2022, Pazar
Rusya'dan yaptırım çağrısı! Kaldırın yoksa dünyaya uzay istasyonu düşer
Rusya-Ukrayna savaşının ilk gününden itibaren birçok ülkeden yaptırım açıklamaları peş peşe geldi. Rusya'nı hedef alındığı yaptırım kararları sonrası Putin'in ardından bir açıklamada Rusya Federal Uzay Ajansı Başkanı Dmitriy Rogozin'den geldi. Rusya'nın uzay ajansının çalışmaya devam edebilmesi için yaptırımların kalkması gerektiğini vurgulayan Rogozin, 500 tonluk istasyonun dünyaya düşebileceğini söyledi.
Giriş Tarihi: 13.03.2022 08:19 Güncelleme Tarihi: 13.03.2022 08:50
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