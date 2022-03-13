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Rusya-Ukrayna savaşında Lviv alarmı! Koruma altına alındılar

18. gününe girilen Rusya-Ukrayna savaşında çatışmaların yaşanmadığı Batı'daki Lviv kenti için alarma geçildi. Tarihi dokusuyla dikkat çeken Lviv şehri için sirenler çaldı. Rusya'nın saldırıları devam ederken Ukrayna'nın turizm noktası olan tarihi kentte heykeller sıradışı bir yöntemle korumaya alındı.

Giriş Tarihi: 13.03.2022 07:51 Güncelleme Tarihi: 13.03.2022 08:51
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Rusya-Ukrayna savaşında Lviv alarmı! Koruma altına alındılar

Ukrayna'da Lutsk ve İvano-Frankivs kentlerinde gerçekleştirilen hava saldırılarına bağlı olarak Lviv'de iki kez siren sesleri yükseldi.

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Rusya-Ukrayna savaşında Lviv alarmı! Koruma altına alındılar

Lviv'e ortalama 130 kilometre uzaklıktaki iki kente yapılan hava saldırısı sonrasında kent genelindeki tarihi heykeller, üzerleri çuval ve folyolarla sarılarak korumaya alındı.

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Rusya-Ukrayna savaşında Lviv alarmı! Koruma altına alındılar

BİLET BULAN PİYANGO ÇIKMIŞ GİBİ SEVİNİYOR

LVİV üzerinden Polonya'ya geçen Ukraynalı sayısı 1.5 milyonu aşarken, bu sayı son 24 saatte 44 bin 70'i buldu. Savaştan kaçan Ukraynalılar, Avrupa'ya alternatif bir çıkış kapısı olarak gördükleri otobüs garlarına koştu.

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Rusya-Ukrayna savaşında Lviv alarmı! Koruma altına alındılar

Otobüslerin bilet fiyatları savaş nedeniyle benzin bulmakta zorlanıldığı için değişkenlik gösterirken, bilet bulan vatandaşlar adeta kendilerine piyango çıkmışçasına seviniyor.

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Rusya-Ukrayna savaşında Lviv alarmı! Koruma altına alındılar

HER ŞEYE RAĞMEN HAYAT DEVAM EDİYOR

Ülkenin kuzey, doğu ve güneyinden kaçarak Lviv'e gelen Ukraynalılar, günlük yaşamlarını rutin bir şekilde sürdürüyor.