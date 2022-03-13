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Rusya-Ukrayna savaşında Lviv alarmı! Koruma altına alındılar
18. gününe girilen Rusya-Ukrayna savaşında çatışmaların yaşanmadığı Batı'daki Lviv kenti için alarma geçildi. Tarihi dokusuyla dikkat çeken Lviv şehri için sirenler çaldı. Rusya'nın saldırıları devam ederken Ukrayna'nın turizm noktası olan tarihi kentte heykeller sıradışı bir yöntemle korumaya alındı.
Giriş Tarihi: 13.03.2022 07:51Güncelleme Tarihi: 13.03.2022 08:51