Türkiye yardıma muhtaç Ukrayna halkının yanında! Yardım TIR'ları bölgede
AFET ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı'nca, Ukrayna halkının acil ihtiyaçları için bugüne kadar 43 insani yardım TIR'ı ve 1 mobil mutfak TIR'ının bölgeye sevk edildiği açıklandı.
AFAD'dan yapılan açıklamada, Türkiye tarafından Ukrayna halkının acil insani ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanan insani yardım malzemelerinin Ukrayna halkına ve bölgedeki Türk vatandaşlarına ulaştırılmaya devam edildiği belirtildi.
27 Şubat'ta başlatılan insani yardım seferberliği kapsamında, son olarak gönderilen 100 bin kişilik hazır yemek, 15 bin ilk yardım ve hijyen kitiyle birlikte bölgeye bugüne kadar toplam 43 insani yardım TIR'ı ve 1 mobil mutfak TIR'ı malzemesinin sevk edildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Ukrayna halkına ve bölgedeki Türk vatandaşları için hazırlanan 43 insani yardım TIR'ında toplam; 750 aile çadırı, 26 genel maksat çadırı, 11 bin 620 battaniye, 1890 yatak, 1640 yastık-çarşaf seti, 141 uyku tulumu, 15 bin afet ve acil durum çantası, 100 bin hazır yemek, 4 bin 536 gıda kolisi, 583 bin 619 gıda malzemesi, 52 bin 820 hijyen seti, 103 bin 203 hijyen malzemesi ve bebek bezi, 308 bin hasta ve bebek bezi ile ilaç ve sağlık ekipmanları bulunuyor" denildi.
AFAD ekibi tarafından oluşturulan alanda günlük yaklaşık 10 bin kişiye beslenme desteği sunulduğu bildirildi.
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