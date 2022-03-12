Türkiye yardıma muhtaç Ukrayna halkının yanında! Yardım TIR’ları bölgede

Açıklamada, "Ukrayna halkına ve bölgedeki Türk vatandaşları için hazırlanan 43 insani yardım TIR'ında toplam; 750 aile çadırı, 26 genel maksat çadırı, 11 bin 620 battaniye, 1890 yatak, 1640 yastık-çarşaf seti, 141 uyku tulumu, 15 bin afet ve acil durum çantası, 100 bin hazır yemek, 4 bin 536 gıda kolisi, 583 bin 619 gıda malzemesi, 52 bin 820 hijyen seti, 103 bin 203 hijyen malzemesi ve bebek bezi, 308 bin hasta ve bebek bezi ile ilaç ve sağlık ekipmanları bulunuyor" denildi.