Kılıçdaroğlu'ndan tarihi SİHA çarkı: Önce ben destekledim
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk SİHA'larını ilk destekleyen kişinin kendisi olduğunu söyledi. Yerlilik oranı yüzde 20'lerden yüzde 80'e ulaşan ve 2021 yılında ihracat rekoru kıran savunma sanayinin, hükümet tarafından batırıldığını savundu.
Türkiye'nin yerli ve milli olarak ürettiği Bayraktar İHA ve SİHA'lar terörle mücadelede, Azerbaycan'ın Karabağ zaferinde, şimdi de Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminde Rus ordusuna karşı kendini dünyaya ispat ederken, yabancı basın dahil tüm dünya Bayraktar SİHA'larını yere göğe sığdıramadı.
Hal böyleyken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün yapmış olduğu açıklama ise CHP'nin geçmişte Bayraktar'a karşı ortaya attığı skandal iftiralar ve kötüleyici sözleri akıllara geldi.
KILIÇDAROĞLU: BAYRAKTARLARI ERDOĞAN'DAN ÖNCE DESTEKLEDİM
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, " SİHA var evet ama her şey SİHA'dan ibaretmiş gibi davranmak da doğru değil. Ayrıca elbette SİHA da yapılsın, İHA da yapılsın. Ben o SİHA'ların yapıldığı fabrikayı Erdoğan'dan önce gezmiş, baba oğul Bayraktarları Erdoğan'dan önce desteklemiş biriyim. Selçuk Bayraktar'ın babası henüz hayattaydı o zamanlar. Eski Refah Partilidir. Fabrikaları İkitellide'ydi. Kendilerine haksızlık yapıldığını, engellendiklerini düşünüyorlardı. Gittim gezdim, kendilerini dinledim. Hazırladıkları görselleri izledim" açıklamasında bulundu.
CHP'DEN U DÖNÜŞÜ
Özellikle Ukrayna'daki savaş nedeniyle tüm dünyanın Bayraktar SİHA'larla ilgili övgü dolu sözlerinden sonra, taraflı tarafsız herkes tarafından büyük bir beğeniyle takip edilen milli teknoloji hamleleri karşısında muhalif olmayı göze alamayan Kılıçdaroğlu ve CHP'nin geçmişte yapmış oldukları açıklamalar hafızalara kazındı.
SİHA'LARA KARŞI PKK'YI SAVUNMUŞTU
CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, SİHA'larla ilgili skandal ifadelere başvurmuştu. O günlerde PKK'lı teröristlere karşı kullanılan SİHA'lar için "BAYRAKTAR adlı Silahlı İnsansız Hava Araçları sivil yurttaşları vurdu, öldürdü. Bütün alçaklığınıza rağmen bunu teşhir etmeye devam edeceğim." diyen Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatılmıştı.
SİHA DÜŞMANI TANRIKULU KILIÇDAROĞLU'NUN SAĞ KOLU
Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA'larla ilgili yapmış olduğu bu açıklamaya o günlerde ne Kılıçdaroğlu karşı çıktı ne de CHP'den kınayan bir mesaj yayımlandı.
Kılıçdaroğlu'nun 'Bayraktar'a Erdoğan'dan önce ben destek oldum' sözlerini söylediği günün öncesinde ise en yakınındaki ismin Sezgin Tanrıkulu olması dikkatlerden kaçmadı.
BAĞIŞ İFTİRASINDA BULUNDULAR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve vekilleri Sezgin Tanrıkulu'nun ardından bu kez sahne Veli Ağbaba'ya kaldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İHA ve SİHA'ların üreticisi T3 Vakfı'na yönelik asılsız suçlamalarda bulundu. İftiralarıyla İHA ve SİHA üreticilerini karalamaya çalışan Ağbaba, T3 Vakfı'nın dene-yap atölyeleri içi İBB'den bağış ve tahsis aldığını iddia etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Pera Palas 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Pera Palas'ta Gece Yarısı 2. yeni sezon fragmanı çıktı mı?
- GS BJK maçı oynanacak mı, ertelendi mi? 2022 Galatasaray Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta?
- MEB ara tatil için tarih verdi! 2022 Nisan ara tatili ne zaman yapılacak? Okullarda 2. dönem ara tatili ayın kaçında?
- MSÜ sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2022 MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM son duyurular!
- Gözler AÖL'de! 2. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 açık lise sonuçları ne zaman açıklanır?
- Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 EGM 96. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- İstanbul 12-13 Mart hava durumu: İstanbul'da Cumartesi ve Pazar günü kar yağacak mı? Meteoroloji hava durumu!
- Pazartesi günü okul var mı? 14 Mart Pazartesi okullarda kar tatili olacak mı? İstanbul'da kar tatili yapılacak mı?
- Ramazan başlangıcı: 2022 oruç ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ne zaman, ayın kaçında? 2022 Diyanet dini günler takvimi!
- YÖKDİL ertelendi mi, iptal mi? 13 Mart Pazar günü YÖKDİL sınavı yapılacak mı? ÖSYM son açıklamalar
- 12 Mart evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım yardımı yatan iller güncel liste açıklandı mı? Son gelişmeler
- Berat Kandili ne zaman, hangi gün? 2022 Berat gecesi ayın kaçında? Diyanet dini günler takvimi!