Kılıçdaroğlu’ndan tarihi SİHA çarkı: Önce ben destekledim

Türkiye'nin yerli ve milli olarak ürettiği Bayraktar İHA ve SİHA'lar terörle mücadelede, Azerbaycan'ın Karabağ zaferinde, şimdi de Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminde Rus ordusuna karşı kendini dünyaya ispat ederken, yabancı basın dahil tüm dünya Bayraktar SİHA'larını yere göğe sığdıramadı.

Hal böyleyken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün yapmış olduğu açıklama ise CHP'nin geçmişte Bayraktar'a karşı ortaya attığı skandal iftiralar ve kötüleyici sözleri akıllara geldi.